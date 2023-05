Privé de jeux vidéo, il agresse ses parents à Toulouse

Ce mercredi 17 juin, dans la soirée peu avant minuit, la police est appelée pour intervenir dans un appartement familial du quartier Empalot. Un adolescent est hors de contrôle, au motif qu'il ne peut plus jouer à ses jeux vidéo.

Isolé puis incontrôlable

Au départ de l'incident, un garçon de 17 ans qui perd totalement pied avec la société. Depuis plusieurs semaines, il ne va plus en cours, ne mange plus à table en famille, ne sort pas. Totalement accro aux jeux vidéo, il reste enfermé dans sa chambre. Si bien que mercredi soir, son père décide de couper Internet dans l'appartement pour que son fils ne puisse plus jouer.

Découvrant que le wifi ne fonctionne plus, l'aîné de la famille sort en furie de sa chambre et commence à s'en prendre à sa mère. Il la frappe puis empoigne un balai et la menace. Son petit frère part chercher de l'aide chez le voisin. Ce dernier se rend immédiatement dans l'appartement familial. Le voisin tombe alors sur l'adolescent en train d'essayer d'étrangler son père et de le menacer avec un couteau. Il maitrise le garçon fou furieux, puis appelle la police.

Les policiers embarquent le garçon au commissariat, le placent en garde à vue. Il a été déféré ce vendredi devant un juge et sera convoqué le 21 juin devant le délégué du procureur. Les délégués du procureur de la République sont de simples citoyens mandatés par la justice, souvent des retraités de la police ou de la gendarmerie. Ni juges, ni travailleurs sociaux, ils jouent surtout un rôle pédagogique.