Privé de sa console de jeu, un adolescent de Perpignan menace de mort sa mère

Perpignan, France

Ce sont les voisins qui ont alerté les policiers de Perpignan : une femme se faisait agresser à son domicile, ce lundi en début d'après-midi. Arrivés dans l'immeuble, dans le quartier de la gare à Perpignan, les forces de l'ordre trouvent la maman réfugiée chez des voisins. Elle explique avoir été frappée par son fils, âgé de 13 ans. Un collégien rendu fou furieux après la confiscation de sa console de jeu. Il s'en est pris à sa mère, en la frappant après l'avoir projetée sur le lit. Il a tenté de couper sa respiration en posant son avant-bras sur sa gorge.

Il préférait sa console de jeu à l'école

La maman évoquait aussi des menaces de mort réitérées. Le garçon a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires sur ascendant. Il a reconnu les faits en les minimisant, parlant de relation conflictuelle avec sa mère. Celle-ci avait décidé de punir son fils car il n'allait plus au collège et passer le plus clair de son temps sur sa console de jeu.

Il devrait comparaître devant la justice en début d'année prochaine.