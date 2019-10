Clermont-Ferrand : un père de famille attaque l'Etat après avoir été privé de sa fille pendant dix ans

Clermont-Ferrand, France

L'affaire commence en 2003. Xavier Couderc se sépare de sa compagne. Cette dernière obtient la garde de la fille qu'ils ont eu ensemble, Christine âgée alors de sept ans, le père, lui, a un droit de visite. Problème pour ce dernier : la mère quitte la France pour la République tchèque, elle y emmène sa fille. Le routier n'abandonne pas pour autant son droit de visite. Il se rend là-bas à de multiples reprises pour tenter de voir son enfant, sans succès. Il dépose 58 plaintes pour non présentations d'enfant. Aucune n'aboutira. "A l'époque les autorités judiciaires ne prennent pas en considération mes demandes" explique le quadragénaire.

58 plaintes et des détectives privés pour retrouver la jeune fille

Face à une situation qui n'évolue pas et sans aucune nouvelle de sa fille, il met tout en oeuvre pour la retrouver, il engage même des détectives privés : "à ce moment-là de ma vie, toutes mes économies, mon temps étaient utilisés pour les recherches, et il a fallu rémunérer des avocats, des détectives".

L'un de ces détectives parvient à localiser -enfin- la fille de Xavier Couderc, elle se trouve au Vénézuela. En 2013, après dix années de séparation, le père et la fille se retrouvent. "Je suis extrêmement fière de lui, de tout ce qu'il a pu faire pour me retrouver alors que ma mère me disait qu'il voulait plus me voir" témoigne aujourd'hui Christine, âgée de 23 ans et étudiante en master. Tous deux habitent à Clermont-Ferrand.

Tellement fière de tout ce qu'il a pu faire pour me retrouver" Christine, la fille de Xavier Couderc

Aujourd'hui, le très tenace Xavier Couderc a entamé un nouveau autre combat : celui de faire condamner l'Etat pour faute lourde pour son "inaction" dans cette affaire, et notamment sur les nombreuses plaintes qu'il a déposées et qui n'ont pas été suivies d'effet. "Rien n'a été fait alors qu'une jeune fille française était portée disparue, la justice doit rendre des comptes" justifie ce professionnel du transport routier.

En première instance, au début du mois de septembre, un premier jugement a reconnu que le procureur de Clermont-Ferrand de l'époque avait eu des propos déplacés à l'encontre de Xavier Couderc. En revanche il a écarté toute responsabilité de la justice, dans cette "inaction" que décrit le père de famille.

Xavier Couderc a d'ores et déjà indiqué vouloir faire appel de ce premier jugement.