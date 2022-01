Privés d'encre, des tatoueurs corses ont peur de couler

À partir d'aujourd'hui, les tatoueurs n'ont plus le droit d'utiliser certains pigments. Par mesure de précaution, l'Union européenne a décidé d'en interdire une vingtaine. Tous soupçonnés d'être cancérigènes.

Avec cette nouvelle réglementation, les tatoueurs français ont de quoi se faire un sang d'encre, sans mauvais jeu de mot. Depuis ce mardi 4 janvier, ils ne peuvent plus utiliser certains pigments. 25, exactement. Ils ont été interdits par l'Europe et au nom du principe de précaution, parce qu'ils seraient cancérigènes. "Au nom du principe de précaution, c'est bien ça le problème, peste Christophe Fabiani, gérant de Twenty Four Tatoo Studio. Selon lui, les seules études qu'il y a eu pour le moment ne prouvent pas que les pigments utilisés par les tatoueurs professionnels sont dangereux pour la santé".

Toujours d'après Christophe Fabiani, cette décision prise à l'initiative de l'Agence européenne des produits chimiques aura des conséquences néfastes pour la profession : "Cela va, dit-il, favoriser l'émergence de studios de tatouages illégaux qui iront se fournir sur des sites chinois où il sera impossible de vérifier la traçabilité des produits achetés."

Interview de Christophe Fabiani, tatoueur ajaccien Copier

Pour contester cette nouvelle règlementation, une pétition a été lancée au niveau européen et a déjà recueilli plus de 175 000 signatures. En France, au moins 14% de la population française serait tatouée, selon une étude réalisée par l'IFOP en 2017.