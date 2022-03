Prix de l'essence : la crainte d'une forte hausse des siphonnages en Bretagne

"Avant on constatait un vol de carburant par mois, là, la semaine dernière, on a eu deux vols la semaine dernière. Cela représentait 300 litres pour l'un, et 650 à 700 litres pour l'autre". Claude Rault, de l'entreprise de transport du même nom, dans le Morbihan, assiste impuissant à une augmentation des vols ces dernières semaines. "On a un système avec des faisceaux laser et des caméras dans l'entrepôt, donc on a plus de vol. Mais on a des vols sur la route, quand les chauffeurs dorment. C'est le matin au réveil qu'ils rendent compte qu'ils n'ont plus de gazole."

La gendarmerie confirme que des vols de carburants ont lieu tous les jours en Bretagne. Et avec le prix à la pompe qui s'envole, les malfaiteurs semblent s'en donner à cœur joie. "Ce phénomène est en hausse depuis plusieurs semaines. Les véhicules les plus touchés sont ceux possédant de grands réservoirs de gazole." Pas d'augmentation exponentielle non plus pour le moment : "en Ille-et-Vilaine, sur les deux premiers mois de 2022, on constate quatre faits de plus qu'en 2020", indiquent les militaires.

La crainte d'une hausse des vols dans les prochaines semaines

Mais ces vols à répétitions peuvent peser lourd sur les entreprises, "c'est une perte seiche pour l'entreprise, qui doit faire face à des bandes organisées, car voler 500 à 1000 litres, cela ne s'improvise pas", souligne Anthony Rouxel, le délégué régional de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers en Bretagne.

Le représentant de la FNTR craint de voir le nombre de délits fortement augmenter dans les prochaines semaines, "plus le prix de l'essence est élevé, plus le risque est important. C'est pour cela qu'il faut mettre en place différents dispositifs, des installations spécifiques sur les réservoirs pour alerter en cas de vols avérés. On travaille aussi avec des référents sûreté de la gendarmerie, qui nous aident à prévenir les actes malveillants."

Les conseils de la gendarmerie pour se protéger

Ces vols ne concernent pas uniquement les gros transporteurs, mais aussi "les véhicules d’entreprises, suivis ensuite des bus, des utilitaires, des cuves agricoles, et enfin, des véhicules de particuliers", ajoute la gendarmerie de Bretagne, qui conseille d'adopter quelques bons réflexes, "fermer les portails et installer des clôtures, garer vos véhicules dans un bâtiment ou garage à l’abri des regards extérieurs, installer un éclairage à détection automatique sur les parkings et stationner le véhicule de manière à gêner l’accès au réservoir (contre un mur, une haie, …)"

Pour les professionnels et les entreprises, d'autres mesures supplémentaires peuvent être mises en oeuvre, "équiper les cuves et pompes d’un système d’alarme, si possible ne pas stationner les véhicules avec un réservoir plein avant la nuit ou le weekend, les stationner en collant les véhicules les uns à côté des autres pour qu'il n'y ait pas la place de passer, voire en sens inversé et enfin utiliser des antivols à crépine ou ailettes, des détecteurs de pompage, des bloque pistolet…"

En cas de vol, les forces de l'ordre appellent à faire le 17, à ne prendre aucun risque si les malfaiteurs sont encore sur le site, en essayant de noter le plus d'informations possibles et en ne touchant à rien pour préserver de potentiels indices.