Prix de l'immobilier en Bretagne : "Pas la faute des Parisiens !"

Détrompez-vous ! Contrairement aux apparences, "les prix ne sont pas forcément fous", assure Christophe Guéguen, le patron de l'agence immobilière Terre d'Immo, dans le sud Finistère. "Il y a un effet covid qui fait que les gens ont envie de venir dans notre région. On a a pris entre 5 et 8% ces derniers mois. Mais les acquéreurs ne sont pas fous non plus. Un bien surestimé ne se vend pas."

+ 5 à 8 % pour les prix dans le sud Finistère

Les biens sont rares, la demande est forte... Et "les voyants sont au vert : les taux d'intérêts n'ont jamais été aussi bas, les locataires ont envie de devenir propriétaires, la région reste accessible. Les banques sont un peu plus frileuses mais les dossiers sont bien verrouillés dès le départ pour analyser le taux d'endettement. C'est plus difficile d'acheter sans apport, on n'est pas prioritaire."

Et il faut se décider très très vite : "Le stock est à flux tendu. Dès qu'on rentre un bien immobilier, il se vend rapidement s'il est au prix du marché. Notre force, c'est notre clientèle qui nous apporte des biens toute l'année. Dès qu'on rentre un bien immobilier, nos clients sont en alerte et le savent avant qu'ils soient publiés sur d'autres plateformes." Ensuite, une fois le bien trouvé, les offres doivent aussi aller vite, quitte à horodater le document pour obtenir le bien...

On a été surpris du rapport qualité-prix

Vite, vite, c'est ce qu'ont dû faire Aurélie et son mari Jérôme, venus du Nord s'installer en sud Finistère avec leurs deux enfants. D'abord locataires, ils ont fini par trouver... Samedi (!) leur maison. Peut-être pas leur bonheur, car ils ont dû faire une croix sur des critères comme le nombre de chambres... "On a été très surpris du rapport qualité-prix", commente le couple. "On n'aura pas notre maison parfaite, on est en butée de notre projet."

10 à 15% de "Parisiens"

La FNAIM relève que 10 à 15 % des acheteurs sont ce qu'on pourrait appeler des "Parisiens". D'où la flambée des prix ? Non, estime le patron de Terre d'Immo : "Ce n'est pas la faute aux Parisiens. Le Parisien est souvent breton dans l'âme et revient au pays pour retrouver ses racines. Il revient souvent soit pour la retraite ou pour une activité professionnelle chez nous. Huit Parisiens sur 10 qui reviennent en Bretagne sont des gens qui sont partis étudier ou travailler à Paris et qui veulent revenir dans leur région d'origine."

"C'est le retour d'un faux Parisien, d'un vrai Breton. On a un vrai phénomène qui a toujours existé, mais qui a été amplifié par les confinements", renchérit Franck Maussion, le président de la chambre de Bretagne de la FNAIM.