Prix du lait : des agriculteurs de la Confédération paysanne s'invitent dans l'hypermarché Leclerc d'Agneaux

A quatre jours de la fin des négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs, une vingtaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne a mené une action auprès des consommateurs ce vendredi 25 février, dans l'hypermarché Leclerc d'Agneaux.

"La baguette à 29 centimes chez Leclerc, c'est une provocation". Une vingtaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne de la Manche s'est donc rendue dans un hypermarché de l'enseigne ce vendredi 25 février, au centre commercial Odyssée d'Agneaux.

Et ils ne sont pas venus seuls : accompagnés de deux de leurs génisses, ils sont allés constater les prix du lait dans les rayons. "Pas de promotion aujourd'hui mais depuis la fin de l'année, il y en a beaucoup", s'indigne Yves Sauvaget. Ces agriculteurs dénoncent la pratique des promotions successives "qui cassent les paysans", martèle le syndicat agricole, alors même que les prix réglés aux producteurs sont "déjà insuffisants en temps normal, hors promo"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les négociations entre la grande distribution et ses fournisseurs s'achèvent mardi prochain. Les producteurs craignent d'être "une fois encore la variable d'ajustement" malgré les lois Egalim et que les coûts de production ne soient pas répercutés, alors que les charges augmentent dans les exploitations avec la flambée des prix des céréales et de l'énergie.

Les manifestants ont distribué des tracts aux clients pour les alerter sur la situation.