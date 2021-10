Au procès du meurtre d'un Havrais, la famille veut comprendre : "pourquoi il y a eu autant de violence ?"

Un Havrais de 43 ans comparait toute cette semaine devant la cour d'assises de la Seine-Maritime à Rouen, pour meurtre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Cet homme est accusé d'avoir tué et en partie démembré un autre Havrais de 57 ans chez lui, rue Berthelot au Havre, début mars 2018, après une dispute sur fond d'alcool. Les jambes et les pieds de la victime avaient été retrouvés dans son congélateur, le ou les auteurs avaient tenté de découper également les bras, et l'abdomen avait été ouvert du cou au bas-ventre pour être rempli de farine.

Ce mardi après-midi, les proches de la victime sont venus témoigner. "C'était mon frère adoré, je suis très émue, c'est pour ça que j'ai craqué. Je ne sais pas pourquoi il y a eu autant de violences. Je préfère avoir des réponses franches et directes, pourquoi a t-il été tué ? Il ne méritait pas ça. J'ai peur de ne pas avoir de réponses", confie sa sœur Jeannine. "C'est un peu difficile, ce qui lui est arrivé c'est injuste. On veut savoir la vérité, comment ça s'est passé", poursuit Pierre, le marie de Jeannine.

Jeannine est la sœur de la victime, et Pierre son beau-frère Copier

Tous les proches de la victime décrivent un homme gentil, naïf, un peu simple d'esprit selon leurs mots, un homme dont il était facile de gagner la confiance. Le Havrais se sentait seul, avait coupé les ponts avec certains membres de sa famille, il avait des problèmes d'alcool, buvait régulièrement. "Quand il buvait, il pouvait devenir agressif", reconnait sa sœur devant la cour. "Il pouvait s'énerver, hausser le ton, mais il n'était pas violent", nuance un autre de ses proches.

Pourquoi ?

Tous posent également cette question : pourquoi ? pourquoi a t-il été tué ? pourquoi ses pieds et ses jambes ont-ils été coupés ? L'accusé sera interrogé ce jeudi. Lors d'une audition en septembre 2019, il avait fini par avouer le meurtre, un an et demi après son arrestation. Mais il raconte que c'est la victime qui l'a d'abord menacé avec un couteau en hurlant "je vais te faire la peau". Il l'aurait frappé avec une chaise pour le désarmer, avant de le tuer, mais il affirme ne pas se souvenir d'avoir en partie démembrer son corps.

Le verdict est attendu vendredi, il risque 30 ans de réclusion criminelle. La dernière compagne de l'accusé, une Havraise de 34 ans, comparaît pour avoir jeté les basket de son conjoint, tachées du sang de la victime. Elle encourt trois ans d'emprisonnement.

Ce mercredi, des experts médicaux et des amis des accusés seront entendus.