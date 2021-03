Procès à Caen - Piégées sur internet, les victimes d'un prédateur sexuel témoignent

Les faits remontent à la période 2015-2017. L'homme qui habite dans le département de l'Eure passe son temps sur internet, cherchant à rencontrer des jeunes filles. Ce père de deux enfants est séparé de leur mère. Décrit comme très intelligent, il n'est pas épanoui avec sa nouvelle compagne. "J'étais perdu, dans une grande détresse affective, et dans cette vie virtuelle, j'ai voulu fuir ma réalité".

Alors il s'invente un profil. Celui d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. "Torse nu, tatoué sur sa photo, raconte une des victimes. Il était séduisant, et très gentil, il trouvait les mots pour me rassurer". Car toutes ses proies "sont des jeunes filles fragiles" souligne la présidente de la Cour criminelle. L'une d'elle n'a que quinze ans, une autre vient de perdre son père. "Vous saviez à qui vous vous attaquiez" pointe Jeanne Chéenne.

Très rapidement, les victimes sont en confiance, et lui envoient des photos et des vidéos de plus en plus dénudées. Jusqu'à devenir carrément pornographiques comme des scènes de masturbation. "C'était comme une preuve d'engagement" confie la plus jeune des victimes. Puis vient le moment de se rencontrer en vrai. Mais les choses tournent au vinaigre. "Il m'a dit que je devais d'abord rencontrer un ami à lui, témoignent toutes les jeunes filles, sinon il menaçait de diffuser les photos".

Cet ami, c'est en fait lui. Un homme de 40 ans, au physique beaucoup moins avantageux. Surprises mais piégées, elles ont des rapports sexuels dans sa voiture. En larmes, elles revivent ces scènes traumatisantes devant les magistrats de la cour criminelle. "J'ai découvert la sexualité par un viol" lâche la plus jeune. Dans le box vitré qui lui fait face, l'accusé les cheveux gris attachés en catogan, encaisse.

Quand les preuves sont irréfutables, comme les milliers de vidéos et de photos retrouvées dans son portable, il avoue. "J'ai honte". Quand les preuves ont été effacées par des victimes qui voulaient oublier, avant que l'affaire n'éclate, il nie. A l'une d'elles, qu'il aurait forcée à coucher avec plusieurs hommes avant leur rencontre, il réfute la notion de contrainte.

L'épreuve est rude pour les victimes, mais elles ont tenu à ce que ce procès ne se tienne pas à huis clos comme c'est généralement le cas dans les procès pour viol. "Pour que cela serve d'exemple, témoignent-elles, parce que sur internet rien ne s'efface, une photo envoyée reste, l'araignée tisse sa toile et rien ne l'arrête jamais".

L'homme encourt 20 ans de réclusion. Le verdict sera rendu vendredi.