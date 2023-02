Procès à Châteauroux pour violences, séquestration et tentative de meurtre : les victimes témoignent

La parole était aux victimes ce jeudi à la Cour d'Assises de Châteauroux. Deux frères de 42 et 45 ans sont jugés pour des violences, séquestration, et tentative de meurtre depuis mercredi. L'histoire est complexe, se déroule en fait en deux temps : d'abord une soirée pour fêter une sortie de prison, dans la nuit du 8 au 9 février 2020, à Cloyes-les-Trois-Rivières, en Eure-et-Loire. L'hôte est victime de coups violents, de même qu'un autre homme, une connaissance des deux frères, qui héberge chez lui à Luçay-le-Mâle le plus âgé. Les deux victimes expliquent également avoir été forcé à commettre des actes de nature sexuelle l'un sur l'autre, sous la menace du grand frère. Ces faits ne sont pas jugés; ils n'ont pas été retenus à l'issue de l'instruction, faute d'éléments de preuve suffisants.

Une plainte est déposée à l'issue de cette soirée. Les frères soupçonnent l'une des deux victimes, celui qui héberge le plus âgé, de les avoir "balancé" aux gendarmes. Ils l'auraient enlevé et le violenté pendant plusieurs jours, à Niherne puis à Orsennes. Le plus âgé aurait tenté de le tuer; avec une voiture configurée pour une intoxication au monoxyde de carbone.

Une victime sous emprise ?

L'homme victime des faits reprochés de séquestration et de tentative de meurtre connaissait le principal accusé. Plusieurs témoins évoquent une forme d'emprise du second sur le premier. "Vous aviez peur de lui ?" interroge la présidente de la Cour d'Assises. "Oui" répond la victime, qui a du mal à expliquer pourquoi, avant de parler de sa peur de prendre des coups. À travers son témoignage, il raconte qu'il était une sorte d'homme à tout faire, "un commis" comme disent plusieurs témoins.

Ce quadragénaire explique qu'il devait 30 000 euros au principal accusé, en rétribution d'un vol de caravane et de biens, et qu'il se sentait obligé de lui verser cette somme, quand bien même ca n'est pas lui qui avait dérobé ces biens. Des explications parfois confuses, voire contradictoires. La victime répond par moment un peu à côté des questions qui lui sont adressées. Il admet avoir d'ailleurs porté des coups lui aussi lors de la soirée du 8 au 9 février.

Dans ce dossier toutefois il est bien la victime, comme en attestent les photos prises juste après les faits à l'hôpital, et diffusées sur grand écran dans la salle d'audience. Lui ne supporte pas de les voir, s'effondre, et sort de la salle. Sur ces images, il est méconnaissable : le visage gonflé, le corps recouvert de sang, de bleus, de plaies. Témoignages de la violence des coups qu'il a subi.

Tentative de meurtre ou pas ?

L'un des enjeux du procès tourne autour de cette question : il-y-a-t-il eu tentative de meurtre ? L'accusé conteste, mais les éléments et la configuration du lieu où se sont déroulé les faits à Orsennes interrogent. En premier lieu cette voiture, avec un tuyau qui part du pot d'échappement pour entrer dans l'habitacle. L'accusé aurait tenté de s'y suicider aux côtés de sa victime, cette dernière profitant de son assoupissement pour s'échapper. C'est en tous cas ce que laissent penser les éléments du dossier.

Après la fuite de la victime, l'accusé a tenté de suicider en se pendant dans une grange juste à côté. Il a chuté, et c'est ce bruit qui a attiré les gendarmes vers lui.

Le jerrican d'essence retrouvé par les enquêteurs à côté du véhicule là aussi, laisse à penser qu'il pourrait y avoir eu une volonté de donner la mort.

L'implication du frère plus jeune elle aussi est débattue. Lui affirme ne pas avoir participé, avoir simplement ouvert la grille du terrain à Orsennes pour laisser son frère y entrer. Mais plusieurs éléments tendent à contredire cette version des faits : les études de téléphonie place les deux accusés et la victime au même endroit au même moment, et plusieurs éléments laissent penser que ce jeune frère aurait participé aux violences et aurait parfois conduit le véhicule.

Les jurés et les trois magistrats professionnels devront trancher ce vendredi. Le verdict est attendu à l'issue des plaidoiries.