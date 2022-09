Procès à Montpellier d'un vaste trafic de drogue sur l'île de Thau à Sète

Une trentaine de personnes ont été arrêtées au cours de plusieurs opérations de police sur l'île de Thau en 2020 et 2021

Un important procès pour trafic de drogue s'ouvre ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Quelque 28 personnes comparaissent au total. Le trafic s'organisait sur l'île de Thau à Sète. Les policiers ont mené une longue enquête où l'on parle drogue, armes, voyages, voitures de luxe et chantage.

Tout part de la plainte d'une jeune femme en décembre 2019, elle affirme que son compagnon l'a menacée avec un revolver, et que depuis quelques temps, il a de mauvaises fréquentations. Les policiers trouvent alors chez lui du cannabis, du matériel de conditionnement de résine de cannabis, beaucoup d'argent liquide, des armes (fusil à pompes pistolets mitrailleurs), et plusieurs téléphones. Cet homme sera le point de départ d'une enquête qui va durer six mois avec de nombreuses personnes mises sous écoutes téléphoniques.

C'est en épluchant ces téléphones que les enquêteurs vont repérer les autres trafiquants, les nourrices, les clients. Les téléphones bornent à Béziers, Montpellier, Nîmes, mais aussi Vienne, Avignon, Marseille et régulièrement en Espagne. Des mouchards sont posés sur les voitures pour repérer aussi les aller et venues, une Clio est même "sonorisée" pour enregistrer de nombreuses conversations très compromettantes pour les trafiquants.

Les enquêteurs comprennent rapidement qu'ils sont sur le point de démanteler un gros trafic qui se déroule notamment sur Snapchat et sur la place Sainchole, sur l'île de Thau à Sète. De grosses sommes en liquide circulent pour payer des voitures de luxe, (Porche, Mercedes, Audi), des locations de jet-ski, des bijoux, des voyages. Les enquêteurs identifient des séjours à Dubaï, des chambres réservées dans des hôtels de luxe, des locations de scooters haut de gamme, le tout acheté en liquide. Même les loyers sont payés aux agences immobilières en petites coupures. Tout transpire le trafic dans cette histoire.

Dans les conversations enregistrées par les policiers, on parle cannabis, marijuana, protoxyde d'azote, mais aussi cocaïne. Un snack sert de couverture pour le blanchiment. Dans les conversations, on parle avec des noms de codes, des surnoms.

Cette enquête va déboucher une vaste opération de police en septembre 2020, avec 17 interpellations. Puis une vingtaine d'autres entre septembre 2020 et mai 2021.

Le procès qui s'ouvre ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier va durer 10 jours.