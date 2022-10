Procès à Tulle de la noyade de Liginiac en 2015 : relaxe pour tous les prévenus

La relaxe générale a été prononcée à Tulle au procès de la noyade de Liginiac. En 2015 une jeune anglaise de 12 ans, Jessica Lawson, venue en colonie de vacances en Corrèze s'était noyée dans le lac de la commune. 4 personnes, les 3 professeurs qui encadraient les jeunes et le maître-nageur du lac, ainsi que la commune de Liginiac comparaissaient pour homicide involontaire. Il leur était reproché surtout le manque de surveillance de cette baignade. Le tribunal a considéré, comme le réclamaient les avocats de la défense, qu**'aucune faute caractérisée ne pouvaient être reprochée aux prévenus.**

Une inspection de la plateforme deux jours avant le drame

"Doit-on trouver à tout prix un coupable à tout. C'est l'écueil à éviter lors des procès de ce genre " selon l'un des avocats des professeurs. "Il ne faut pas chercher ce qui sert à trouver un coupable". Autrement dit : y a-t-il des fautes dans ce dossier ? Tous les avocats de la défense répondent que non. Exemple sur la surveillance des jeunes. Oui elle était suffisante au regard de la législation. La plateforme sur laquelle les jeunes étaient montés et qui a basculé était-elle dangereuse ? Une inspection faite deux jours avant le drame avait conclu que non.

L'espoir d'un appel

"La réalité de ce dossier, conclut l'un des avocats est que c'est un accident et qu'il n'y a pas de coupable". "Une faute doit être caractérisée pour être condamnable" rappelle un autre défenseur. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait trouver qu'il y a là une faute. Or poursuit-il "dans une même situation nous aurions fait tous exactement de la même manière." 7 ans de procédure donc pour en arriver là. La déception était grande chez la famille de Jessica. L'avocat des parents espère que l'affaire rebondira. Dernier espoir qu'il appelle de ses vœux, : que le parquet fasse appel du jugement. Il a d'ores et déjà annoncé l'intention de la famille de faire appel de son côté pour les intérêts civils.