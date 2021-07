Procès affaire Troadec : les voix de Brigitte et Pascal ont résonné dans la salle d'audience

C'était devenu une habitude pour Lydie Troadec, elle enregistrait tout avec un dictaphone caché dans son soutien-gorge. Des enregistrements pouvant atteindre sept heures comme celui du 5 juillet 2014 où ils se retrouvent lors d'un déjeuner chez la mère Renée Troadec à Guipavas (près de Brest). Hubert Caouissin et Lydie Troadec ont demandé à Brigitte et Pascal de venir pour "un arrangement".

Scène d'hystérie collective

Quelques minutes de cet enregistrement sont diffusées dans la salle de la cour d'assises. Les cris fusent, ça hurle. Un moment glaçant où l"on perçoit la haine dans la famille. On entend Renée, la mère "J'ai droit à la moitié de ce que vous avez pris". "On n'est au courant de rien" répondent à tour de rôle Brigitte puis Pascal. De nombreuses fois, les époux Troadec font part de leur incompréhension, répètent "on n'a rien à se reprocher". Hubert Caouissin leur répond : "j'ai été mandaté par Lydie. Il y a eu quelque chose de fabuleux dans l'immeuble, de quoi changer la vie de tout le monde. Soit vous êtes pour rien, soit vous avez quelque chose à vous reprocher, dans ce cas tant pis pour vous. Pour des sommes comme ça, on éradique des familles, on tuedes familles entières". Brigitte crie " Vous nous traitez de voleurs. Moi, c'est terminé , je ne viens plus ici c'est terminé". Dans cette scène d'hystérie collective, le seul à rester calme , c'est Hubert Caouissin. A la cour, il explique "qu'il y avait eu un arrangement au téléphone avec Brigitte et Pascal et qu'ils devaient se mettre d'accord sur le montant de la somme à restituer."

Sur les bancs des parties civiles, les soeurs de Brigitte Troadec ont du mal à entendre les voix des disparus. Elles pleurent. "M Caouissin, vous n'avez pas de choc en entendant des voix que vous avez éteintes ? " interroge leur avocate, Me de Oliveira. "C'est étrange" lâche l'accusé sans rien ajouter.

Renée Troadec en visio-conférence

Dans l'après-midi, la cour d'assises a entendu Renée Troadec, la mère de Pascal et Lydie, en visio-conférence depuis le tribunal de Brest. Agée de 79 ans, cheveux courts, imper bleu, la retraitée semble totalement perdue, dépassée. Elle ne comprend pas toutes les questions, répond souvent "je ne sais pas". La retraitée n'a pas souhaité se constituer partie civile "je ne sais pas pourquoi". Quand on lui demande "qui est le premier à parler de l'or, c'est Hubert ? " ._"Je parlais avec Hubert "répond la vieille dame. Elle reconnait qu'elle a pensé que Pascal et Lydie pouvaient avoir volé l'or dans le grenier mais avoue qu'elle n'a jamais vu le trésor "et qu'ils ont été injustement accusés". "Et Pascal, il vous aimait?"_ "Au début oui, mais plus à la fin" souffle la témoin sans émotion.

Les débats ce vendredi seront consacrés à l'auditions d'experts, notamment de psychiatres qui ont examiné Hubert Caouissin.