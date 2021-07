Procès affaire Troadec : réquisitoire des deux avocats généraux ce mardi après-midi

Ce mardi matin, les trois avocats de la partie civile vont plaider devant la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes. Me Olivier Méchinaud défend les intérêts du fils des accusés, âgé de 13 ans, qui est placé dans un foyer. Me Olivier Pacheu représente quant à lui les tantes de Pascal Troadec et Me Cécile de Oliveira les sœurs de Brigitte Troadec. L'après-midi, les deux avocats généraux, Charlotte Gazzrea et Stéphane Cantéro prendront la parole pour leurs réquisitions.

à lire aussi Procès de l'affaire Troadec : verdict sans doute mercredi

Les accusés campent sur leurs positions

Hubert Caoussin, 52 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour le quadruple meurtre de Pascal, Brigitte Troadec et de leurs deux enfants Charlotte et Sébastien, en février 2017 à Orvault, près de Nantes. Son ex-compagne, Lydie Troadec, 52 ans, qui comparait libre encourt trois ans d'emprisonnement. Le verdict est attendu mercredi, en fin de journée. L'une des interrogations est de savoir si les jurés prendront en compte l'altération du discernement constatée par les experts.

Une nouvelle fois pressé de questions par la présidente Karine Laborde, Hubert Caouissin, droit dans le box et vêtu d'un pull blanc, maintient qu'il n'avait pas l'intention d'entrer dans la maison d'Orvault cette nuit de février 2017. Il a encore répété qu'il était venu chercher des informations parce qu'il avait peur pour son fils et sa famille. "Je regrette vraiment ce qui s'est passé, c'est fou", déclare l'accusé qui rejette les qualificatifs haineux, jaloux et manipulateur. Concernant le fameux trésor, il ajoute : "je ne peux pas sortir de ma croyance".

"Ce qu'il disait ne pouvait être que vrai"

Les psychiatres qui l'ont examiné ont tous conclu qu'il souffre d'un "délire chronique de type paranoïaque", qu'il partageait avec sa compagne. "Je pense que j'ai contaminé Lydie par mes croyances", explique le quinquagénaire. Ce délire a altéré son discernement au moment des faits selon les experts.

Lydie Troadec elle déclare : "c'est toujours aussi dur pour moi d'avoir cru à une telle absurdité, à cette histoire d'or, c'était débile. Il est plus intelligent que moi, ce qu'il disait ne pouvait être que vrai". Dans cette famille où l'on enregistre tout, la diffusion d'une bande-son à la cour d'assises la montre sous un autre visage. On l'entend très véhémente, traiter son frère Pascal à plusieurs reprises de "connard, d'égoïste fini', parce qu'il n'a pas voulu lui ouvrir un portail chez leur mère, le jour de Noël 2013.