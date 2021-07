Procès affaire Troadec : un délire à deux, quasi-parfait selon les les experts-psy

La neuvième journée du procès de l'affaire Troadec devant la cour d'assises de Loire-Atlantique a été consacrée à l'audition d'experts psychiatres et psychologues. Ils évoquent "un délire à deux " et une altération du discernement.

Hubert Caouissin et Lydie Troadec « c’est une communauté de destins de deux blessés de la vie, où chacun s’appuie sur l’autre, où tous deux se réparent après une enfance difficile » explique le Dr Zagury, expert-psychiatre. Dès sa rencontre, le couple vit dans une atmosphère de méfiance vis-à-vis de l’extérieur. Et il y a _"une étincelle qui tombe sur un tonneau de poudre" s_elon le docteur Dubec , « c’est ce trésor que Pascal et Brigitte auraient volé chez leur mère». S’en suit un délire à deux. Ils sont convaincus d’avoir été spoliés et que la vie de leur fils est menacée car c’est un ayant-droit du magot. « On va assister à une ruée délirante vers l’or», résume l’un des médecins . Il existe tellement d'exemples illustrant cette dérive délirante qu'il est impossible de tout citer.

"Légitime défense délirante"

« Hubert part en quête de preuves et la conviction d’un danger imminent conduit au passage à l’acte ; il était dans son esprit, en état de légitime défense délirante , c’est une certitude" conclut le Dr Zagury qui retient une altération de son discernement au moment du quadruple meurtre. Il n'a pas conclu à l'abolition du discernement qui aurait empêché la tenue d'un procès car il s'agit "d'une folie raisonnante; il y a de la folie, mais il y a aussi du raisonnement par moment; il peut être très pragmatique comme l'idée de supprimer toute trace de ses actes".

Lydie est sortie du délire

"En psychiatrie, on n'a quasiment jamais connu un délire à deux aussi parfait que celui-là" insiste le Dr Dubec. Les deux experts sont d’accord pour dire que dans ce délire à deux, Hubert dominait. Quatre ans après les faits, Lydie Troadec a évolué et est sortie de ce délire, mais pas Hubert Caouissin « car s’il perd son délire, il sera confronté au désespoir absolu. Ce délire est une condition de survie » résume le Dr Zagury.

Concernant les risques de récidive pour Hubert Caouissin, les experts ne se prononcent pas : "On ne peut pas dire délirant un jour, délirant toujours. Qu'en sera-t-il dans 10, dans 15 ans ? Je donne ma langue au chat" conclut l'un des experts.

Le procès reprend lundi pour la dernière semaine avec de nouvelles auditions d'experts. Le verdict est programmé jeudi. Hubert Cauissin encourt la réclusion criminelle à perpétuité et Lydie Troadec trois ans d'emprisonnement.