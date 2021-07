Procès affaire Troadec : verdict sans doute mercredi

Ce lundi, pour le dixième jour d'audience, la cour d'assises de Loire-Atlantique va entendre de nouveaux experts-psychiatres qui ont examiné les deux accusés . En fin de semaine dernière, les Dr Zagury et Dubec ont déjà témoigné. Ils ont insisté sur le "délire paranoïaque de Hubert Caouissin et de Lydie Troadec, un délire à deux qui a altéré leur discernement au moment des faits". Dans de délire, c'est Hubert le dominant.

Des risques de récidive?

Vendredi, les deux psychiatres ont été interrogés sur les risques de récidive. Concernant, Lydie Troadec, le Dr Dubec estime qu' "elle a un sentiment de culpabilité. Elle sait qu'elle a alimenté volontairement ou pas le délire de Hubert. Elle a considérablement évolué. Dans un délire à deux, quand les deux protagonistes sont séparés, le délire cesse". Au début du procès, l'accusée a d'ailleurs reconnu qu'elle ne croit plus en l'existence du magot.

En revanche, Hubert Caouissin n'est toujours pas sorti du délire selon les psychiatres. "S'il perd son délire, il est confronté au désespoir absolu. Rester dans ce délire, c'est la condition pour survivre psychiquement" estime le Dr Zagury. Quand la présidente Karine Laborde l'interroge sur les risques de récidive, il préfère rester prudent : "Qu'en sera-t-il dans 10 ans, dans 15 ans? Je préfère donner ma langue au chat".

Hubert Caouissin encourt la perpétuité

Ils sont neuf à décider du verdict, six jurés (cinq hommes et une femme) et trois magistrats professionnels. Ils doivent dans un premier temps décider si les accusés sont coupables et il faut une majorité de 6 voix. Dans ce procès, la décision ne sera pas compliquée à prendre, Hubert Caouissin a reconnu avoir tué les quatre membres de la famille Troadec à Orvault. Son ex-compagne, Lydie Troadec, qui comparait libre, a elle avoué un recel de cadavres et une modification des lieux du crime.

La délibération sur la peine sera en en revanche sûrement l’objet de discussions. Hubert Caouissin encourt la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Son délire paranoïaque reconnu par les experts pour avoir entraîné une altération du discernement aura-t-il une influence sur les jurés et sur le verdict ? Existe-il un risque de récidive? Depuis deux semaines l’ombre des quatre disparus et le dépeçage de leurs corps hantent la cour d’assises. Si l'altération du discernement est retenue et que la Cour n'exclut pas la réduction de peine induite par l'altération, la peine maximale encourue est 30 ans d'emprisonnement. Si la peine maximale est retenue, il faut une majorité de six voix. Lydie Troadec, elle encourt trois ans de prison.

Le réquisitoire des avocats généraux pourrait être prononcé dès ce mardi après la plaidoirie des deux avocats des parties civiles. Les défenseurs d'Hubert Caouissin et de Lydie Troadec devraient prendre la parole mercredi matin. La Cour se retirera ensuite pour délibérer avec un verdict attendu en fin de journée.