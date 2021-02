Ouverture du procès du meurtre de Joaquim, l'étudiant de 20 ans "mort pour rien" à Montpellier

C'est une mort qui avait fortement marqué les esprits. Celle de Joaquim T., étudiant de 20 ans tué à coups de couteau le 2 novembre 2017, en plein centre de Montpellier. Son agresseur, un homme de 32 ans, comparait à partir de ce lundi matin devant la cour d'assises de l'Hérault pour assassinat.

Un coup de couteau fatal

Le drame s'est déroulé en deux temps. D'abord une engueulade entre Joaquim et sa petite amie, à deux pas du cours Gambetta, peu après 21 heures 30. Mohammed G. qui passe par là met son grain de sel et reproche à l'étudiant de s'en prendre à une femme. Les insultes fusent, les coups pleuvent. Des témoins s'interposent et chacun part de son côté. La jeune fille se sépare de son compagnon.

C'est la mort la plus injuste et la tragique : un garçon de 20 ans qui est mort pour rien"- (Me Luc Abratkiewicz, avocat des parents de Joaquim)

10 minutes plus tard, Joaquim remonte la rue Saint-Guilhem en compagnie d'un jeune homme à qui il a demandé de lui prêter son portable pour envoyer un SMS. Tous deux marchent tranquillement quand soudainement Mohammed, qui est repassé par chez lui, arrive en courant derrière eux, les contourne et face à Joaquim, assène deux coups de couteau, dont l'un en plein cœur. L'étudiant en géographie titube pendant quelques secondes puis s'effondre.

Des images accablantes : une mort en direct

Les images de la vidéosurveillance sont sans équivoque. Et pourtant tout au long de l'enquête, Mohammed dira qu'il s'est retombé sur Joaquim par hasard, alors qu'il se rendait à la supérette pour acheter des bières. Que c'est l'étudiant qui l'a provoqué, qu'il n'a fait que se défendre. Et surtout qu'il ne voulait pas tuer. Il dira aussi qu'il a été ensorcelé mais les psychiatres n'ont décelé aucune anomalie mentale. En revanche, son passé judiciaire ne plaide pas pour lui : déjà trois condamnations pour violence avec arme. À chaque fois un couteau.

10 jours après le drame, près de 1.000 personnes ont défilé dans les rues de Montpellier pour rendre hommage à Joaquim, avant d'aller se recueillir à l'endroit où il a été tué. Ses proches avaient lancé une cagnotte pour financer les obsèques, les frais de justice et les déplacements de la famille, dont une partie vit en Argentine.

