Procès de l'attentat de Nice : le nombre de parties civiles double en une journée

Au début du procès de l'attentat de Nice ce lundi devant la Cour d'assises spéciale de Paris, il y avait 865 parties civiles. Mais les avocats le savaient. Au fur et à mesure de l'avancée de l'audience, le nombre de victimes devait augmenter. Ce mardi, au deuxième jour, de source judiciaire, 1.940 personnes se sont désormais constituées parties civiles.

On n'est donc pas loin des 2.000 personnes s'étant constituées parties civiles, et ce n'est sans doute pas terminé : les avocats niçois ont en effet anticipé cette tendance et ont ouvert des bureaux à côté des salles de retransmission du procès au Palais Acropolis de Nice. Dans ces petites alcôves, des hommes et femmes de loi enregistrent de nouvelles victimes se constituant ainsi parties civiles.