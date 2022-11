Procès attentat de Nice : mais qui est Mohamed Ghraieb, ami proche du terroriste ?

La neuvième semaine de procès s'ouvre mercredi 2 novembre avec le premier interrogatoire d'un accusé devant la Cour d'assises spéciales de Paris.

Mohamed Ghraieb, 46 ans, comparait pour Association de Malfaiteur Terroriste (AMT). Il est né en Tunisie. Il connaissait Mohamed Lahouaiej Bouhlel depuis son enfance et les deux hommes se sont retrouvés à Nice il y a plus d'une dizaine d'années.

Le 14 juillet 2016, Mohamed Ghraieb, surnommé Walid, travaille à la réception d'un hôtel de Nice. Les jours et les semaines précédents l'attentat, les enquêteurs notent de très nombreux appels téléphoniques et des échanges de SMS entre les deux hommes. "On se rendait des services" a-t' il expliqué au début du procès à Paris. "Je lui ai vendu ma voiture pour 3000 euros". L'argent est utilisée pour payer la location du 19 tonnes.

Selfie des deux hommes dans le camion de l'attentat

Mohamed Ghraieb est soupçonné d'avoir participé à la préparation de l'attentat en fournissant également une "arme de poing hors d'usage". Et surtout les enquêteurs ont retrouvé ces images tournées le 11 juillet de Walid et Lahouaiej Bouhlel dans le camion qui a servi ensuite à commettre l'attentat. Les deux hommes se sont filmés. Un "selfie" sur la Promenade des Anglais quelques jours avant l'attaque sanglante.

Les deux hommes étaient très proches, et il parait impossible pour Mohamed Ghraieb de continuer à affirmer qu'il n'était "pas au courant de ce qui se préparait."

Je ne savais rien de l'attentat

Une position qu'il a martelé depuis le début du procès "J_e ne suis pas radicalisé, je suis en CDI à Marseille, je suis un homme très sympa... il faut faire la part des choses... on se rendait des petits services ...les terroristes me font peur, Mohamed Lahouaiej Bouhlel n'était pas éduqué, c'est une ordure, un salopard, je ne savais pas qu'il était violent... J'ignorais tout de cet attentat. Je ne savais rien.. Je veux prouver mon innocence. Il a détruit ma vie et ma famille aussi."_

Mohamed Ghraieb comparait libre sous contrôle judiciaire après trois ans de détention provisoire. Pour les faits graves qui lui sont reprochés, il encourt 20 ans de réclusion criminelle.