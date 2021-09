Procès des attentats du 13 novembre 2015 : ces Sarthois ont vu leur destin basculer

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre ce mercredi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ces attaques avaient fait 130 morts, dont un Sarthois de 37 ans. Et plus de 2.500 victimes touchées physiquement ou psychiquement, dont plusieurs Sarthois présents au Bataclan.

C'est un procès fleuve de neuf mois et 140 journées d'audience qui va les forcer à se replonger dans le chaos du 13 novembre 2015. À partir de ce mercredi, vingt accusés (dont quatorze présents physiquement) vont comparaître pour leur implication dans ces attentats terroristes qui ont fait 130 morts, dont un Sarthois de 37 ans, Nicolas Degenhardt. Plus de 2.500 victimes ont également été reconnues par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) : des proches de personnes décédées (709), des blessés (589) et des survivants traumatisées (1.295), parmi lesquels au moins quatre Sarthois qui ont échappé à la mort au Bataclan. Des vies bien souvent bouleversées par cet événement.

Une épreuve nécessaire et attendue pour les proches de Nicolas Degenhardt

Il fait partie des 130 personnes tuées ce soir-là par les commandos des terrasses et du Bataclan. Nicolas Degenhardt était né au Mans en 1978. Après un bac arts graphiques et photographie au lycée Saint-Joseph Lasalle, à Pruillé le Chétif, il était monté à Paris. Photo, coaching à domicile, mais aussi yoga, une discipline qu'il finira par enseigner, Nicolas avait construit sa vie dans la capitale. Avec sa compagne, il avait eu une fille, Altéa, âgée de 7 ans lorsqu'il a été tué. Au moment des faits, il était avec une amie à la terrasse du bar La Bonne bière.

Sans nouvelles de lui dans les heures et les jours qui ont suivi la terreur, sa compagne et sa sœur l'ont cherché en vain dans les hôpitaux, sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que la nouvelle tombe, quatre jours après les attaques. Nicolas fait partie des cinq dernières victimes identifiées. Cette semaine et la suivante, sa sœur et son beau-frère seront présents à Paris, pour l'ouverture du procès. Une nouvelle épreuve "nécessaire et attendue" pour une famille dont la douleur demeure, six ans après, toujours aussi vive.

Survivant du Bataclan, Teddy est devenu pompier

Teddy Bossuet avait 23 ans lorsqu'il a vu la mort de près, au concert des Eagles of Death Metal. Présent dans la fosse au Bataclan, avec deux copains sarthois également, il a vu les terroristes tirer sur la foule. Il a senti le sang gicler sur son visage. Il a croisé cette femme touchée à la joue qui l'implorait de l'aider. Mais il s'en est sorti. Dehors, il a vu les gyrophares, les ambulances, les secouristes... "J'étais tellement heureux qu'ils soient là !", racontait-il quelques jours après, à nos confrères de Ouest-France.

Il aura besoin de l'aide d'une cellule psychologique, mais assez vite il récupère, lâche son job de barman et décide de s'engager. Un an et demi plus tard, en juin 2017, il rejoindra les Sapeurs Pompiers de Paris.

La lente reconstruction de celle qui ne sera plus jamais la même

Celle que nos confrères du Maine Libre ont nommé Claire vivait à Paris depuis sept ans lorsque sa vie a basculé. Après des études de droit, elle travaillait et profitait à fond de la vie parisienne, notamment des concerts. Ce soir-là, elle a passé vingt minutes au sol avant de réussir à fuir par une porte près des toilettes du Bataclan. Elle a bien tenté de reprendre le cours de sa vie... Sans succès. Et six ans après, elle continue de se battre pour remonter la pente.

Âgée aujourd'hui de 34 ans, elle l'admet : elle n'est plus la même que celle qu'elle était avant le Bataclan. Toujours suivie par un psychiatre de l'hôpital militaire de Clamart, elle vit au Mans, où elle s'est reconvertie dans l'artisanat. Angoissée par la foule, les transports en commun ou les espaces clos, elle a mis plusieurs années avant de remettre les pieds dans un concert.