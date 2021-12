Procès aventur à Pau : les mots d'un frère et d'un oncle

Ce troisième jour du procès de Daniel Aventur a été marqué par la longue déposition de François Aventur, frère de la victime et oncle de l'accusé. Des mots forts et justes pour éclairer les jurés, et pour tenter d'obtenir la vérité de son neveu.

Le troisième jour du procès en appel de Daniel Aventur, jugé pour le meurtre de sa mère adoptive en mai 2013 à Loucrup, a été marqué par la longue déposition de Francois Aventur. Sa souffrance se résume dans cette phrase : il est à la fois le frère de Dominique la victime, et l'oncle de Daniel l'accusé. Comme lors des trois premiers procès, il a raconté la vie de sa sœur : ses fragilités psychologiques, son isolement, et les relations nocives qu'elle a entretenues avec son fils. Daniel, adopté en Haïti alors qu'il avait sept ans, et qu'elle a fait placer quand il en avait huit. Sans passion, avec dignité et précision, François Aventur a éclairé la cour sur la sécheresse sentimentale de sa sœur vis a vis de Daniel Aventur. Il a aussi tenté une nouvelle fois à la barre de convaincre son neveu d'avouer qu'il a tué sa mère. Depuis lundi, Daniel Aventur se dit étranger à la disparition de sa mère

à lire aussi Le procès de Daniel Aventure à Pau : les carences d'une mère