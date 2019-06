Procès Balkany : sept ans de prison ferme requis avec mandat de dépôt pour le maire de Levallois

Le procureur a requis jeudi sept ans de réclusion à l'encontre de Patrick Balkany, avec mandat de dépôt et dix ans d'inéligibilité pour blanchiment et corruption. Pour Isabelle Balkany, le ministère public a requis quatre ans de prison avec sursis.

Le parquet national financier a requis jeudi sept ans de prison avec incarcération immédiate contre le maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Patrick Balkany. Le procureur a également réclamé à l'encontre de Patrick Balkany, jugé pour blanchiment et corruption, dix ans d'inéligibilité.

Quatre ans de prison avec sursis et 500.000 euros d'amende ont été requis contre l'épouse du maire et première adjointe de Levallois-Perret, Isabelle Balkany, pour blanchiment habituel de fraude fiscale. Le PNF a relevé qu'Isabelle Balkany, en convalescence après une tentative de suicide début mai, avait "reconnu une faute" dans une lettre lue à l'audience par son avocat.

"Quatre ans pour avoir fraudé c'est assez incroyable en terme de jurisprudence", a réagi Eric Dupond-Moretti, l'avocat de Patrick Balkany, à l'issue du réquisitoire. "On requiert aujourd’hui contre lui ce que parfois on ne requiert pas dans les crimes de sang" a-t-il ajouté.

100.000 euros d'amende requis contre le fils du couple, Alexandre Balkany

Quatre autres personnes, dont le fils du couple, Alexandre, sont aussi jugées pour blanchiment de fraude fiscale. Le parquet national financier a requis quatre ans de prison dont deux avec sursis contre Me Arnaud Claude, trois de prison dont un avec sursis contre Jean-Pierre Aubry, quatre ans de prison dont deux avec sursis contre Mohamed Al Jaber et 100.000 euros d'amende contre Alexandre Balkany.

Patrick et Isabelle Balkany sont soupçonnés d'avoir dissimulé 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux villas aux Antilles et à Marrakech.

