Procès Bardon: "avec la naissance d’Elodie nos vies devenaient plus supportables", témoigne Jacky Kulik

L’homme qui a passé la dernière soirée avec la victime est venu témoigner. Ils ont bu un verre et mangé à Saint-Quentin. « Rien ne laissait supposer que quelque chose comme cela allait arriver. Elle était très tranquille, il n’y avait aucune alerte . Elle est partie avant minuit. En me disant à bientôt ».

Après les faits le témoin dit avoir eu une période de paranoïa, de culpabilité qui a duré longtemps. « Je me suis longtemps dit et si: et si j’avais annulé le rendez-vous et si je l’avais raccompagné à sa voiture. _Je suis le dernier à avoir vu son sourire_. »

Une amie d’enfance d'Elodie Kulik a expliqué ce qu’elle était pour elle. « Une sœur, une amitié unique dès nos 10 ans. Elle était au baptême de mon aîné. _Elle me manque tous les jours, elle m’accompagne au quotidien_. »

"Ma soeur était un modèle"

Au tour du frère et du père de la victime de s’exprimer. Son frère est très ému. Il parle d’une sœur (de 13 mois son aîné) « qui l’a toujours épaulée et poussée à faire son métier de gendarme, protectrice, qui allait cafter quand je faisais une bêtise. »

Le père de la victime, Jacky Kulik a pris soin de lire un texte de trois pages. « Je suis venu défendre ma fille, je suis surtout venu voir punir un de ses prédateurs. » A travers son texte bouleversant il parle de sa femme qui n’a pas supporté les drames de leur vie: la mort dans un accident de voiture de leurs deux premiers enfants, et la mort d’Elodie Kulik. Sa femme a ingéré un poison et est restée 9 ans et demie dans le coma.

« Avec la naissance d’Elodie nos vies devenaient plus supportables»

« Elodie était agréable, charmante…il y a tellement d’adjectifs. J’étais très fière d’elle. Elle était à l’époque la plus jeune directrice de banque de France. ». Quand il évoque la prison, la perpétuité « c’est Fabien et moi qui devrons la subir. »

La journée de ce vendredi sera consacrée à l'enquête.