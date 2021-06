Procès Bardon : le directeur d'enquête de la cellule Kulik poussé dans ses retranchements

Ce n'est pas leur investissement qui a été remis en cause, plus de 5.000 prélèvements ADN réalisés, 14.000 déclenchements de procédures... les chiffres donnent le tournis. Mais quand l'ADN retrouvé sur la scène de crime révèle le nom de Grégory Wiart en 2012 grâce à la nouvelle technique de recherche par ADN apparenté, les recherches se resserrent très vite, trop vite sur Willy Bardon s'interroge l'un des avocats de la défense Me Stéphane Daquo. "Certains enquêteurs, qui s'étaient dévoués corps et âme, étaient en grande proximité avec l'environnement des victimes, le président de la République de l'époque avait promis à Jacky Kulik qu'on lui donnerait des coupables etc..., et je pense qu'au bout d'un moment de guerre lasse, ne trouvant pas d'issue, on s'est précipité, on a orienté volontairement un certains nombre de choses."

Interrogé par la défense sur un manque éventuel de discernement et de partialité, le directeur d'enquête de la cellule Kulik, se défend en affirmant "qu'on ne lui a jamais fait de remarques sur son travail."

Même l'avocat générale questionne le gendarme sur les techniques d'interrogatoire des simples témoins ou des gardés à vue. Elle évoque des questions orientées et en entonnoir ce qui fait que les personnes interrogées ne peuvent que dire "oui" ou "non".

"Reconnaissez que cela met un peu la pression aux témoins", insiste l’avocat général. "Vous faites aussi un petit exposé des charges contre Willy Bardon, et vous demandez aux témoins : qu’est-ce que vous en pensez ? Vous leur faites dire que c’est le suspect numéro 1." Ce à quoi l'enquêteur répond "au bout d’un moment il faut provoquer pour faire réagir".

Le procès reprend lundi à 9h avec des témoignages sur Grégory Wiart le seul homme confondu par son ADN dans cette affaire, mais qui est mort en 2003.