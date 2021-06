Procès Bardon: "on a pas l'habitude de voir ça" résume un gendarme au sujet du corps d'Elodie Kulik

"On a pas l'habitude de voir ça". La phrase lâchée par un gendarme très ému aux assises du Nord donne le ton de ce 3ème jour du procès en appel de Willy Bardon. Une journée qui a permis de voir et d'entendre le calvaire enduré par Elodie Kulik, enlevée, violée et étranglée en 2002 dans la Somme.

Une journée marquée par l'émotion. D'abord l'émotion d'un gendarme retraité, qui travaillait en 2002 à l'identification criminelle. Il est venu parler du travail qu'il a effectué sur les lieux de l'accident de voiture d'Elodie Kulik ce soir du 10 janvier 2002 à Cartigny. Il se rappelle que "la voiture avait été enlevé quand il est arrivé sur place et emmené dans un garage." Ses collègues étaient intervenus au départ pour un "simple" accident de voiture. Sur place le gendarme qui exerçait depuis 16 ans, constate beaucoup de "pollution" et un "état des lieux très modifié". Il y a des traces "de ripage du véhicule, plusieurs morceaux d'enjoliveurs, tout est compatible avec une sortie de route, il n'y a pas de trace d'un autre véhicule". En étudiant ensuite la voiture au garage, il constate qu'elle est abîmée au niveau avant gauche, à l'arrière (le feu stop est cassé), et on suppose que la voiture a fait au moins un tonneau". "Il n'y a pas de sang à l'intérieur, mais il remarque une empreinte sur la vitre extérieur côté conducteur (la trace n'a toujours pas été identifié).

Le témoin évoque ensuite la découverte du corps de la victime: en parti calciné, dénudé surtout sur la partie inférieure, ses bras sont recroquevillés, ses jambes sont écartées et pliées, et il y a un important écoulement de sang qui sort du vagin. "Sur un côté beaucoup plus calciné, on voit l'intérieur du corps" continue le gendarmes qui poursuit sa description en rapprochant les silences. "Ses cheveux sont brûlés, la langue est sortie", "on a pas l'habitude de voir ça...le plus marquant c'est ce qu'on pouvait imaginer, ce qui s'est passé sur place".

Sur place justement il y a deux mégots de cigarette, un préservatif légèrement déroulé, deux morceaux d'emballage de préservatif, une chaussette de la victime et une serviette.

Pourquoi brûler un corps pour ne pas laisser de traces et laisser autant de choses sur place interroge la défense?

"On a été négligeant ou interrompu?"se questionne encore l'un des avocats de Willy Bardon. "C'est vrai que c'est contradictoire" confirme le gendarme.

Juste avant la suspension d'audience, les photos du corps d'Elodie Kulik ont été diffusés dans toute la salle. Silence lourd de sens.

L'expert automobile conclue qu'il n'y a "pas de cause rationnelle" de l'accident de la route d'Elodie Kulik. "La route est rectiligne, en parfait état, légèrement verglacé, la visibilité est mauvaise, la conductrice ne semble pas dépasser les 60 km/h." "Elle a perdu le contrôle de sa voiture parce qu’elle a dû freiner brusquement: un obstacle ou une voiture qui l'a doublé et qui a freiné juste devant elle".

Le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie précise que la victime est morte après avoir été violée et étranglée. Une fois morte son corps a été brûlé avec de l'essence. L'heure approximative de son décès est estimé à 2 heures du matin (ce n'est pas une science aussi exacte que dans les films ironise-t-il). Elodie Kulik a appelé les pompiers vers 00h21.

L'appel au secours d'Elodie Kulik a été diffusé une première fois

Cet enregistrement de 26 secondes que le père de la victime n'a pas voulu (ré) écouter, est une preuve sonore que la jeune femme est tellement paniquée, qu'elle suffoque et ne peut presque pas dire un mot. Le but de cette écoute n'était pas de débattre sur ce qu'on entend, qui on entend derrière les cris d'Elodie Kulik. Le but était de "figer" la scène à la manière des enquêteurs, pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit là.