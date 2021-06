Procès Bardon: un témoignage qui n'en dit pas suffisamment long

Pour la 2ème semaine du procès en appel de Willy Bardon accusé du meurtre d'Elodie Kulik enlevée, séquestrée, violée, étranglée et brûlée le 11 janvier 2002 à Tertry, un témoignage était particulièrement attendu. Celui de la compagne de Grégory Wiart, dont l'ADN a été retrouvé sur la scène de crime.

La compagne de l'époque de Grégory Wiart, dont l'ADN a été retrouvé sur la scène de crime, mais qui est mort dans un accident de voiture en novembre 2003, enceinte de 7 mois au moment des faits a redit à la barre "qu'elle ne sait rien de cette affaire".

Et pourtant son nom revient souvent depuis le début du procès. Très vite quand Grégory Wiart est désigné comme l'un des meurtriers d'Elodie Kulik, les enquêteurs qui se basent sur l'appel au secours passé par la victime aux pompiers, recherchent un complice. Il y a au moins deux voix d'hommes sur l'enregistrement, les recherches se poursuivent. La compagne de Grégory Wiart est donc entendue. Et elle désigne très rapidement Willy Bardon comme un proche "avec qui il était souvent au café et faisait les sorties en 4x4". A tel point que cette femme qui avait 19 ans quand Elodie Kulik est tuée se sentait délaissé par son compagnon qu'elle appelle "l'autre" désormais.

Pour attirer l'attention elle s'est envoyée une dizaine de lettres de menace

En utilisant des termes évocateurs comme "je vais te brûler et te violer". Elle sera condamné pour cela. Selon ses dires Grégory Wiart, qui est le père de son premier enfant, la battait et la trompait. C'est pour cela qu'elle craquait avec sa bouche les préservatifs qu'elle retrouvait dans les poches de son compagnon. C'est en tout cas l'explication qu'elle a donné quand les enquêteurs lui ont demandé pourquoi son ADN a été retrouvé sur le préservatif laissé sur la scène de crime.

"Je vous assure je ne sais rien du tout" et "je ne me souviens pas" sont les principales phrases qu'elle a répété à la barre après avoir juré de dire toute la vérité.

Les parents de Grégory Wiart ne croient toujours pas en son implication

"Il était magouilleur, menteur, volait de l'argent, faisait des chèques en bois mais il n'a pas pu faire ça." C'est en substance ce qu'ont voulu dire ses parents qui maintiennent que l'attitude de leur fils n'a pas changé après la mort d'Elodie Kulik. "Dès qu'il faisait une bêtise il venait pleurer à la maison" rapporte sa mère. Quand la présidente les interroge sur la mort de leur fils dans un accident de voiture, ils parlent tout les deux "d'une vengeance parce qu’il devait sûrement de l'argent. Une voiture derrière l'aurait poussé à sortir de sa file et à foncer dans le camion." Au moment de l'accident le chauffeur du poids lourd qui a été blessé n'a pas noté la présence d'un autre véhicule. Ses parents ont dit que leur fils buvait peu. Le soir de son accident il avait 1,14 gramme d'alcool dans le sang.

Ce mardi le comportement de Willy Bardon va de nouveau être abordé avec majoritairement des témoignages de femmes.