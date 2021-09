Procès Benalla : 18 mois de prison avec sursis requis contre l'ancien collaborateur du Président

Le parquet requiert 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende à l'encontre d'Alexandre Benalla, notamment pour les violences commises lors de la manifestation du 1er mai 2018, à l'origine d'un scandale politique retentissant. L’ancien chargé de mission de l’Elysée comparaît au tribunal correctionnel de Paris depuis lundi 13 septembre pour, notamment, "violences volontaires en réunion" et "immixtion sans titre dans l'exercice d'une fonction publique". Sont également poursuivis : son ami et ancien collègue Vincent Crase, 48 ans, ex-employé d'En Marche!, et deux policiers.

Le procureur requiert, à l'encontre d'Alexandre Benalla, une peine de 18 mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans, ainsi que 10 ans d'interdiction de port d'arme et une amende de 500 euros. Alexandre Benalla est également poursuivi pour avoir utilisé frauduleusement des passeports diplomatiques et de service, ainsi que pour avoir porté un pistolet sans autorisation en 2017.

Pour Vincent Crase, ami de Benalla et ancien employé d'En Marche !, un an de détention avec sursis a été requis. "C'est un bon camarade pour le meilleur et pour le pire", estime le procureur, qui note que le prévenu "n'a, comme les autres, aucun antécédent judiciaire." L'audience est suspendue jusqu'à ce vendredi 13h30. La parole sera alors donnée à la défense.