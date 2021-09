Procès Benalla : l’ancien collaborateur de l’Elysée comparaît pour plusieurs affaires dont celle du 1er-Mai

Alexandre Benalla comparaît à partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. L’ancien chargé de mission de l’Elysée est jugé pour des violences commises le 1er mai 2018 à Paris. Il est aussi poursuivi pour l'utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques et pour port d’arme.

C’est la première fois qu’Alexandre Benalla est jugé par un tribunal. L’ancien chargé de mission de l’Elysée comparaît à Paris à partir du lundi 13 septembre pour, notamment, "violences volontaires en réunion" et "immixtion sans titre dans l'exercice d'une fonction publique". Sont également poursuivis : son ami et ancien collègue Vincent Crase, 48 ans, ex-employé d'En Marche, et deux policiers.

Ce que le tribunal correctionnel de Paris va juger pendant trois semaines, c’est l’affaire par laquelle les scandales Benalla sont arrivés : les violences du 1er-Mai 2018, place de la Contrescarpe à Paris. A cela s'ajoutent deux autres dossiers : les passeports diplomatiques et le selfie avec un pistolet.

L’affaire de la Contrescarpe

Alexandre Benalla et Vincent Crase sont poursuivis pour avoir molesté des manifestants, le 1er mai 2018 à Paris, notamment un couple, place de la Contrescarpe, où un "apéro militant" avait dégénéré. Sur une vidéo, révélée le 18 juillet par le journal Le Monde, on découvre Alexandre Benalla, casque des forces sur la tête, portant brassard de police, se détacher d'un groupe de CRS, pour s’en prendre violemment à deux jeunes gens, qui avaient lancé des projectiles contre la police (ils ont eux-mêmes été condamnés à des amendes en 2019).

Les deux prévenus devront aussi s'expliquer sur l'arrestation brutale d'un homme, deux heures plus tôt, au Jardin des plantes et sur des violences sur deux autres personnes.

Vincent Crase (à gauche) et Alexandre Benalla (casqué, avec la capuche gruse), à Paris le 1er Mai 2018. © AFP - NAGUIB-MICHEL SIDHOM

Alexandre Benalla aurait pu passer pour un policier en civil. En réalité, participant habituellement au dispositif de sécurité entourant Emmanuel Macron, il n'avait ce jour-là qu’un rôle d’observateur. D’où les poursuites pour "violences volontaires en réunion" et "immixtion sans titre dans l'exercice d'une fonction publique". Lui a toujours nié tout "tabassage", affirmant avoir eu une "réaction de citoyen" en "interpellant" des personnes "venant de commettre un délit".

L’affaire des passeports

Alexandre Benalla comparaît également ce lundi, pour avoir utilisé, après son licenciement de l'Elysée (le 20 juillet), deux passeports diplomatiques en Afrique et en Israël, dans le cadre de sa reconversion dans la sécurité privée. Il a reconnu en avoir fait usage "par confort personnel", avant de les rendre. Il est aussi soupçonné d'avoir obtenu un passeport de service en produisant un faux - ce qu'il conteste.

Le selfie avec pistolet

Le tribunal se penchera en outre sur une photo prise le 28 avril 2017 à Poitiers en pleine campagne présidentielle d’Emmanuel Macron. On y voit quatre personnes dont Alexandre Benalla avec ce qui semble être un pistolet Glock. A cette période, il n'était pourtant pas autorisé à porter une arme en-dehors du QG d'En Marche. Parlant d'abord d'un montage, il a ensuite avancé qu'il devait s'agir d'un "pistolet à eau". Il est poursuivi pour "détention" et "port d'arme de catégorie B".

Enfin, deux fonctionnaires de préfecture de police de Paris seront jugés pour avoir transmis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla, juste après la publication de l’article du Monde. Leur défense soutient qu'ils n'ont pas commis d'infraction.

Des affaires qui ont empoisonné le quinquennat d'Emmanuel Macron

Au fur et à mesure des rebondissements, ce proche collaborateur du président de la République s’est révélé bien gênant pour Emmanuel Macron, d’autant qu’Alexandre Benalla s’est targué d’avoir le soutien “du patron”.

à lire aussi Quand Benalla revendiquait le soutien de Macron : que contiennent les enregistrements publiés par Mediapart ?

En révélant l’affaire du 1er-Mai, le 18 juillet, les journalistes du Monde ont ainsi montré que le chargé de mission de 26 ans avait été, dans un premier temps, faiblement sanctionné : quinze jours de suspension et toujours un bureau à l'Élysée. Dans la foulée des révélations de l'été 2018, les événements se précipitent, l'affaire devient politique, un sujet explosif : l'opposition dénonce l'"impunité au sommet", le travail parlementaire est interrompu, l’Assemblée nationale et le Sénat montent des commissions d'enquête, la réforme constitutionnelle est repoussée, des motions de censure déposées et rejetées.

Alors que le procès qui s'ouvre ce lundi doit durer jusqu'au 1er octobre, Alexandre Benalla fait encore l’objet d’autres procédures judiciaires : pour un contrat de sécurité passé avec un oligarque russe, pour dissimulation de preuves dans l’affaire du 1er-Mai et pour faux témoignage. Aujourd'hui âgé de 30 ans, Alexandre Benalla s'est reconverti dans le privé et prépare sa défense.