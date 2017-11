Procès Beydon à Rennes : Nicolas Le Bouch décrit comme un pervers qui pourrait récidiver

Le deuxième jour du procès de Nicolas Le Bouch, accusé du meurtre de Lucie Beydon, étudiante de 20 ans poignardée d'une vingtaine de coups de couteau à Rennes en 2004, a été notamment marqué par l'audition de l'expert psychiatre et le témoignage de la maman de la victime.

L'expert psychiatre venu à la barre dresse un portrait plutôt glaçant de Nicolas Le Bouch. il le décrit d'abord comme un pervers, un homme impulsif et psychorigide qui a de grosses difficultés dans ses relations avec les autres et surtout avec les femmes. Sur ce point, l'expert psychiatre est clair : l'accusé les considère comme des objets qui servent à assouvir ses fantasmes provoqués à chaque fois par le visionnage de films pornographiques. "Le but pour lui, c'est de reproduire ce qu'il y voit" d'où les exhibitions et les agressions sexuelles. Ce qui compte pour Nicolas Le Bouch selon l'expert c'est la pulsion du moment et le plaisir qu'il en retire.

Une récidive pas à exclure

L'expert évoque aussi le manque d'empathie de l'accusé pour ses victimes, pas même pour Lucie Beydon. Nicolas Le Bouch, qui reconnait le meurtre, s'en défend, dit comprendre la douleur de la famille mais depuis le début de ce procès il semble complètement détaché de la violence de ses actes. Le psychiatre explique cependant qu'il a une intelligence normale, il n'a aucune abolition ou altération de son discernement, autrement dit il est accessible à une sanction pénale à et à l'expert de préciser qu'une récidive ne serait pas à exclure.

Le témoignage poignant de la maman de Lucie

"Lucie notre lumière s'est éteinte assassinée il y a 4827 jours exactement" . C'est par ces mots que Marie Christine Beydon débute son témoignage. La maman de Lucie rassemble tout son courage pour parler de sa fille, joyeuse, généreuse, une jeune femme qui avait le talent, dit elle, de rendre les gens heureux. Elle et son mari avaient installé Lucie dans son appartement de Rennes deux semaines à peine avant le drame : "Nous étions rassurés qu'il y ait un interphone en bas de l'immeuble". Lucie repart à Brest avec ses parents et le jour du vrai grand départ le 29 août, elle est sur le quai de la gare . " Je lui ai dit Fais attention à toi sans me douter que je ne reverrais plus jamais son sourire".

Marie Christine Beydon tient le coup devant la cour "Je ne pleurerai pas devant vous, la douleur c'est trop intime. Nous sommes condamnés au deuil à perpétuité". La maman de Lucie explique aussi que pendant 10 ans elle a eu la hantise que le meurtrier de sa fille récidive. Nicolas Le Bouch, la tête rentrée dans les épaules ne veut pas entendre, il met ses mains sur les oreilles.

Le verdict de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine est attendu ce jeudi en fin de journée.