Jusqu'à deux ans de prison requis contre la maire de Montauban, jugée pour détournement de fonds publics

Entre 18 et 24 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende, et une peine d'inégibilité de cinq ans ont été requis contre Brigitte Barèges, jugée ce jeudi 10 décembre pour détournement de fonds publics et emploi fictif par le tribunal correctionnel de Toulouse.

A l'issue d'un procès très dense, qui s'est déroulé ce jeudi 10 décembre au tribunal correctionnel de Toulouse, le Procureur de la République a requis entre 18 et 24 mois de prison avec sursis, une amende de 15 000 euros, et une peine d'inégibilité de cinq ans contre la maire Les Républicains de Montauban Brigitte Barèges. Il a également demandé l'exécution provisoire de ces peines.

Une affaire qui remonte aux municipales de 2014

La maire de Montauban était jugée pour détournement de fonds publics et emploi fictif à la mairie de Montauban, une affaire qui remonte à 2013-2014, une période où Brigitte Barèges était à la fois maire et candidate aux municipales.

Elle est alors soupçonnée d'avoir utilisé l'argent de la mairie pour sa campagne personnelle aux élections, grâce à un système d'emploi fictif. Il consistait à rémunérer un agent municipal pour qu'il écrive dans un journal local, le Petit Journal, des articles élogieux sur le travail de la maire, alors candidate et en course pour sa réélection. Une pratique illicite, puisqu'elle revient à faire la promotion d'un candidat avec l'argent de la commune.

Un procès animé par de nombreux acteurs

Le procès a été très dense en raison de la présence de nombreux protagonistes. Quatre prévenus ont été entendus : tout d'abord Brigitte Barèges et son ex-chargé de communication, dont les échanges ont été électriques durant l'audience. Dix à douze mois de prison avec sursis ont été requis contre cet ex-chargé de communication, poursuivi pour recel de détournement de fonds.

A la barre également, le directeur de cabinet de l'époque, accusé d'avoir été complice du détournement de fonds publics via le recrutement et l'organisation des missions du chargé de communication. Le Procureur de la République n'a pas soutenu l'accusation à son encontre, en raison d'un manque d'éléments dans son dossier.

Enfin, parmi les prévenus, on comptait aussi le directeur du Petit Journal, où étaient publiés les fameux articles litigieux. Entre 10 et 12 mois de prison avec sursis et une amende de 5 000 euros ont été requis contre lui.

Trois témoins, sollicités par Brigitte Barèges, se sont également présentés à la barre : Thierry Deville, adjoint à la mairie, Didier Lallemand, ex directeur général des services, et Laurence Got Villier, ancienne collaboratrice en charge des services de communication de la mairie.

Sur le banc des parties civiles, des élus d'opposition, dont Arnaud Hilion, candidat malheureux aux municipales de 2020. En début d'audience, deux Montalbanais se sont également manifestés pour se constituer partie civile dans l'affaire.

Le procès s'est donc ouvert avec un cortège de personnages en présence, ce qui a rendu les débats complexes, animés, et parfois houleux durant toute l'audience.

Communication politique ou communication institutionnelle ?

Au cœur de ce procès, affichés sur grand écran dans la salle d'audience, les articles rédigés par l'agent municipal pointé du doigt pour emploi fictif. Et autour de ces publications, une question : s'agissait-il d'articles de propagande pour le compte de la candidate Barèges, ou de publi-reportages pour le compte de la mairie de Montauban, dédiés à faire la promotion des actions de la municipalité ?

Et c'est le premier cas qui a surtout occupé les juges. L'auteur de ces articles a donc été longuement questionné, sur son embauche en tant que chargé de communication, mais aussi sur ses publications militantes dans les colonnes du Petit Journal. A la barre, le prévenu déclare ne pas avoir fait de différence de communication politique et communication institutionnelle, entre promotion des actions de la maire et de la candidate. "Je n'étais pas conscient de mon erreur. Ecrire pour la mairie, ou écrire pour la candidate, pour moi c'était la même chose".

Brigitte Barèges fustige un complot politique

Le discours de l'ex-chargé de communication est hésitant, un peu confus, les dates se mélangent, les circonstances de son embauche s'embrouillent. La seule constante dans ses propos, ce sont les références à Brigitte Barèges. Selon lui, c'est elle qui lui commande les articles, c'est elle qui les relit et les valide, c'est même elle qui lui suggère de prendre un pseudo, pour ne pas faire doublon entre les articles du Petit Journal et les communiqués de presse de la mairie.

Brigitte Barèges, de son côté, s'est efforcée de minimiser les liens qu'elle avait avec son ancien chargé de communication. "C'est faux" a-t-elle répété vivement lors de l'audience, coupant parfois la parole aux autres prévenus, au président, ou encore au procureur. "Ce n'est pas la vérité, et je suis fatiguée de devoir remettre en cause mon intégrité" a plaidé la maire de Montauban

Selon elle et sa défense, cet agent municipal aurait été mis sous pression par des élus d'opposition, par qui il aurait été incité à se retourner contre la maire et dénoncer un système illégal. La maire de Montauban a pointé du doigt une instrumentalisation politique de l'affaire. Pour elle, il s'agit d'une cabale, sans fondement juridique.