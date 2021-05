Procès Bygmalion : Philippe Briand, maire de Saint-Cyr-sur-Loire, sera entendu dès le 7 juin

Nicolas Sarkozy était absent ce jeudi après-midi lors de l'ouverture du procès Bygmalion. Il a fait savoir qu'il n'assisterait qu'aux audiences le concernant. Son interrogatoire est prévu la semaine du 14 juin.

L'ancien président de la République encourt un an de prison et 3750 euros d'amende pour financement illégal de campagne électorale. Il est accusé d'avoir laisser filer ses comptes de campagne bien au-delà de leur plafond légal autorisé lors de la présidentielle de 2012. On parle de plus de 20 millions d'euros de dépassement.

Philippe Briand assure qu'il ne savait rien

Sur le banc des prévenus (ils sont 14), on trouve aussi le maire de Saint-Cyr-sur-Loire Philippe Briand. Lui est sur la même ligne que Nicolas Sarkozy. Il assure qu'il ne savait rien, ni de l'explosion des dépenses, ni des fausses factures présumées. C'est au titre de président de l'association de financement pour la campagne de Nicolas Sarkozy que Philippe Briand est aujourd'hui poursuivi, notamment pour faux et usage de faux, et pour abus de confiance. Les juges se demandent comment il n'a pas vu ce dépassement de plus de 20 millions d'euros.

Mais pour sa défense, le maire de Saint-Cyr affirme qu'il ne faisait que signer des chèques, conformément aux factures qu'on lui présentait et qui avaient alors été validées par le directeur de la campagne. Philippe Briand assure aussi ne pas avoir perçu un seul centime et qu'il a toujours été de bonne foi.

Le meeting de Saint-Cyr dans le viseur des juges

Pourtant, sur le terrain, le compteur de la campagne du candidat Sarkozy s'emballe, et les comptes explosent. D'où l'organisation présumée d'un système de fausses factures. Exemple le 23 avril 2012, dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Le meeting de Nicolas Sarkozy à l'Escale de Saint-Cyr coute officiellement 72.000 euros. Il apparaît pourtant plus de 4 fois plus cher dans la comptabilité de la filiale de Bygmalion.

Ce procès doit durer jusqu'au 22 juin.