Procès Bygmalion : un an de prison dont six mois ferme requis contre Nicolas Sarkozy

Une peine d'un an de prison, dont six mois avec sursis, et 3.750 euros d'amende ont été requis jeudi à l'encontre de Nicolas Sarkozy, jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. À la fin d'un réquisitoire à deux voix, les procureurs ont souligné la "totale désinvolture" de l'ex-chef de l'État dans la gestion des finances d'une campagne "en or massif", qui a coûté près du double du plafond autorisé. L'ex président de la République, absent à l'audience, est jugé depuis le 20 mai aux côté de 13 autres prévenus.

