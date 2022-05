Procès Castel Viandes : la défense pugnace à l'ouverture des débats

C'est ce vendredi matin que le procureur doit prendre ses réquisitions dans le procès Castel Viandes. Une affaire de viande présumée avariée qui remonte à 2010-2013. Le PDG de l'abattoir de Châteaubriant et deux cadres de la société sont sur le banc des prévenus. Et leur défense est pugnace.

Castel Viandes est depuis ce jeudi matin à la barre du tribunal de Nantes. L'entreprise de Châteaubriant (Loire-Atlantique), quelque 300 salariés, est soupçonnée d'avoir fait de la remballe de viande avariée. Les faits sur lesquels la justice se penche datent de plus de 10 ans, de 2010 à 2013. Il est question de tromperie sur marchandise et mise sur le marché de produits dangereux pour la santé.

C'est Pierre Hinard, un ancien cadre, licencié en 2008, qui est à l'origine de l'enquête. Un homme qui a redit ce jeudi après-midi à la barre sa vie depuis 13 ans faite de "dénigrement et calomnie permanents depuis 13 ans". Son avocate, Me Eva Joly, a demandé à ce titre 80.000 euros de dommages et intérêts. Sa constitution de partie civile a été contestée par la défense en ouverture d'audience. Le tribunal tranchera plus tard sur ce point.

Référence à l'affaire Buitoni

Hasard du calendrier, ce "vieux" dossier intervient après l'affaire des pizzas surgelées contaminées de chez Buitoni. Et à l'audience, il en a été question, notamment lorsqu'est venu déposer un expert vétérinaire missionné par Castel Viandes. Un homme qui a eu deux mois pour travailler sur papier et éplucher les quelque 1.500 pièces du dossier.

Un homme pas impartial à entendre Me Eva Joly pour la partie civile. "Cet homme, c'est le conseil habituel de l'agro-alimentaire" affirme-t-elle. Et l'ancienne femme politique d'assurer qu'il aurait dit dans une interview que les affaires récentes liées à la bactérie E-Coli "n'étaient pas inquiétantes". Faux, rétorque l'expert.

Un peu plus tôt, il a repris chacun des reproches fait à Castel Viandes. Parfois de manière hésitante, prononçant à plusieurs reprises "j'imagine". Il avance aussi des explications très techniques, ardues pour les non initiés. Il dédouane Castel Viande qui selon lui ne pouvait pas prévenir ses clients de la contamination de ses produits à la salmonelle ou à la bactérie E-coli. Les résultats d'analyses arrivant à l'époque après la livraison aux clients.

Une défense pugnace

Il affirme aussi que quand la viande étant destinée aux plats préparés, "ce n'est pas grave s'il y a des salmonelles, car la viande est pasteurisée, assainie." "Sauf que Castel Viande ne livre pas que Fleury Michon et Marie", assure Pierre Hignard, l'ancien salarié, lanceur d'alerte. Il cite Auchan, Mc Do, Système U "qui ne retravaillent pas la viande, ne la transforment pas" et qui représentent de gros volumes pour Castel Viandes selon lui. Pour lui, cet expert est un "illusionniste."

Dans l'après-midi, le trois prévenus ont été interrogés. Alors qu'il leur est reproché de ne pas avoir rappelé des lots de viande hachée impropres à la consommation, ils ont assuré, pièces à l'appui, avoir retiré de la vente les lots en question.

Poursuite du procès ce vendredi

Me Louis-Georges Barret, avocat de l'un des deux cadres, estime que l'audience a permis de révéler les "confusions considérables faites au cours de l'enquête". Avant l'audience, Me Benoit Chabert, autre avocat de la défense, parlait d'une "enquête à charge, pas sérieuse. Il fallait trouver, alors, ils ont trouvé des choses. Mais en fait, il n'y a aucune infraction."

Les trois avocats de la défense vont plaider la relaxe. Ce sera après le réquisitoire du procureur, prévu ce vendredi en début de matinée.