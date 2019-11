Procès Chossat : les vérités d’un malfaiteur rapportées par un policier à la retraite

Aix-en-Provence, France

Les débats sont entrés ce lundi 4 novembre 2019 dans leur deuxième semaine. L’audience du jour a été en grande partie consacrée à l’audition des policiers qui ont mené l’enquête suite à l’assassinat de Richard Casanova en avril 2008 à Porto-Vecchio. La Cour d'assises d'Aix en Provence s’est notamment intéressée aux confidences recueillies Bruno Boudet.

Bruno Boudet est aujourd’hui retraité. Mais il était en 2008 adjoint au responsable du groupe de l’Office Central de Lutte contre le Crime Organisé. A l’époque il travaille sur un autre dossier, celui de l’assassinat de Jean Claude Tasso dans lequel une trace ADN de Claude Chossat a été retrouvée. C’est pour cette raison qu’il assiste dès 2009 à la garde à vue. Mais il reste en retrait durant trois jours, laissant le soin à ses collègues d’interroger le suspect même s’il est le plus gradé de tous. Et c’est pour cela que Claude Chossat avait décidé de se confier à ce dernier. Les deux hommes se sont retrouvés alors en tête à tête : « il m’explique qu’il est prêt à faire des révélations sur d’autres assassinats » raconte Bruno Boudet. « En échange, il ne demande qu’une seule chose, rester incarcérer à la prison d’Ajaccio afin d’être au plus près de sa famille pour Noël. » Après quelques coups de fil, l’affaire est entendue. Et quelques jours plus tard, Claude Chossat est, à nouveau, placé en garde à vue, durant quatre jours. Il va alors se livrer à Bruno Boudet. « Est-ce que tout ce qu’il m’a dit est vrai ? Je ne sais pas. Mais à chaque fois que nous avons pu vérifier, cela s’est avéré être la vérité » indique l’ancien policier. « Ses déclarations nous ont permis d’orienter nos enquêtes » indique encore Bruno Boudet qui précise que « c’était bien la première fois qu’un malfaiteur signait ses procès-verbaux. Sans cette signature, ses déclarations seraient sans doute rester au stade de la rumeur » conclut l’ancien adjoint de l’OCLCO.