Procès Chossat : "Richard Casanova était un homme discret, influent et entreprenant"

Corse, France

Ce matin, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, les médecins légistes ont entre autres évoqué la taille du tireur qui, dissimulé derrière un mur, a abattu le 23 avril 2008 Richard Casanova, sur le parking d'une concession automobile, à Porto Vecchio. Selon les experts, l'homme devait être grand, mais sans plus de précision, ce qui ne permet pas de définir qui de Claude Chossat ou Françis Mariani est l'assassin, les deux hommes faisant tous deux au moins 1 m 80.

Et puis l'après-midi, c'est le directeur de l'enquête qui a témoigné. Frédéric Trannoy, en poste en Corse de 2008 à 2012, a expliqué, très méthodique, pédagogique, comment s'est déroulée l'enquête sur l'assassinat de Richard Casanova. Un règlement de comptes qui, selon lui, allait être le prélude à une longue série de meurtres visant à l'élimination de la Brise de Mer.

Il n'était pas un simple bandit, il était le patron de deux cercles de jeux parisiens, dont Le Wagram. Il s'intéressait aussi à l'immobilier et à l'aménagement des ports

Richard Casanova, explique l'enquêteur, était "un homme discret, mais influent et entreprenant. Lorsqu'il est tué, il n'a pas d'existence fiscale, pas de travail, et pourtant il multiplie les points de chute agréables, dans un appartement du 8ème arrondissement de Paris, à Bastia, au domaine de Murtoli... Il voyage, notamment en Afrique." Autrement dit, résume Frédéric Trannoy, son train de vie de correspond pas du tout à ses revenus officiels, d'autant que celui-ci n'en a pas. "Il n'était pas un simple bandit, ajoute le policier, il était le patron de deux cercles de jeux parisiens, dont Le Wagram. Il s'intéressait aussi à l'immobilier et à l'aménagement des ports." Et surtout, il était en conflit avec Francis Mariani qui le tenait pour responsable de la tentative d'assassinat dont ce dernier avait été la cible à la Toussaint 2007. L'enquête bascule, poursuit Frédéric Trannoy, quand Claude Chossat se met à table. La version du repenti corse, l'homme à tout faire de Mariani, est cependant à prendre avec certaines précautions, celle-ci étant aujourd'hui encore la seule dont dispose les policiers.