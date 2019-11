Procès Chossat : une source des enquêteurs à la barre

Aix-en-Provence, France

Le procès de Claude Chossat devant la Cour d'assises d'Aix-en-Provence est entré dans sa dernière ligne. Le "repenti" comparait pour l'assassinat en avril 2008 de Richard Casanova à Porto-Vecchio. Le principal intéressé repousse de longue date les accusations. Claude Chossat dont on attendait les explications a enfin été invité à s'exprimer ce mardi 5 novembre. Longuement interrogé par le président de la Cour d'assises, il est revenu sur la journée du 23 avril 2008, celle de l'assassinat de Richard Casanova. Le président Tournier lui a fait remarquer à plusieurs reprises que ses déclarations avaient évolué durant les gardes à vue. "Vous êtes un spécialiste du pointillisme " lui a-t-il dit. "Vous dites une choses, puis plus tard une autre". L'accusé s'énerve. "Ma collaboration est totale" réplique Claude Chossat. Aujourd'hui encore, il est considéré comme une source au fichier des enquêteurs. "Quand on a besoin de lui, on l'appelle". Le président le recadre : " Monsieur Chossat, on n'a pas le droit de dire que l'on est au fichier des informateurs." Mais l'accusé poursuit, parlant toujours de lui à la troisième personne : " mais Chossat, il a collaboré dans plus de 25 procédures". "Et combien de personnes ont été condamnées?" demande le président . "J'estime aujourd'hui ce chiffre à 45" lui répond Claude Chossat. La Cour d'assises a, par la suite, entendu le père de la victime, puis Paul Canarelli, le patron du domaine de Murtoli où Richard Casanova résidait régulièrement. Un témoignage très bref puisque ni la partie civile, ni l'avocat général n'ont souhaité lui poser de questions. Seul Me Edouard Martial, l'un des avocats de Claude Chossat s'est levé pour l'interroger. Mais il n'a pas eu le temps de formuler une question. Paul Canarelli lui a opposé un non catégorique : " je ne répondrai pas à quelqu'un qui défend quelqu'un qui a participé à l'assassinat de mon ami".

La journée de mercredi sera consacrée à la plaidoirie des avocats de la partie civile. Devrait suivre le réquisitoire de l'avocat général.