Procès d’Amandine : après sept ans de questions, le village de Roquecourbe retient son souffle

Plus de sept ans après la disparition d'une trentenaire dans le Tarn, Guerric Jehanno est jugé à partir de jeudi à Albi pour la séquestration, le viol et le meurtre d'Amandine Estrabaud, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

18 juin 2013

Le 18 juin 2013, Amandine Estrabaud, 30 ans, quitte vers 13h le lycée de Castres où elle travaille comme surveillante, pour rejoindre son domicile dans le village de Roquecourbe. Elle est aperçue pour la dernière fois devant chez elle, descendant d’un camion de chantier blanc.

L'enquête n'a pu établir aucune preuve de sa culpabilité. Toutefois un faisceau d'indices convergent vers un ancien maçon de 32 ans : Guerric Jehanno. L’homme a été placé en garde à vue une première fois en 2014 puis relâché. Enfin, il a été placé en détention provisoire en avril 2016 pour enlèvement et séquestration. Au cours de sa détention, il aurait livré des confidences à quatre codétenus.

La maison de Cantegaline où habitait Amandine depuis quelques jours. © Radio France - SM

"On essaie de ne plus en parler"

La disparition d’Amandine a évidemment secoué le village de Roquecourbe. Une association, "Entraides et Solidarités", s’est très vite montée pour aider sa famille. Six marches blanches ont été organisées."On espère que ça va aboutir. C’est très long. Il faut qu'il parle et qu’on sache enfin", espèrent les plus proches de la famille. Mais l’absence de preuves matérielles a semé le doute sur la culpabilité de Guerric Jehanno qui, lui aussi a grandi dans le village. "Ce que je ne comprends pas, c’est qu'un monsieur est en prison pour viol séquestration et tout le reste. Et pourtant on n'a jamais retrouvé le corps". Alors des habitants de Roquecourbe préfèrent surtout ne pas prendre parti pour une famille ou pour une autre. "C’est clivant, dit cette habitante. On essaie de ne plus en parler. Et je ne suis pas sûre que le procès donne quoi que se soit."

Les jurés de la cour d'assises d'Albi devront rendre leur verdict le 14 octobre, au terme de cinq jours de procès.