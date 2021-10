Procès d'assises à Nancy : l'accusé tente de s'évader

Les jurés venaient d'être désignés, le procès allait donc commencer et comme de coutume les policiers retirent les menottes qui entravent les poignets de l'accusé et c'est à ce moment que ce dernier bondi du box, bousculant au passage son avocate, Maître Isabelle Baumann. Le jeune homme, très en jambes réussit à sortir de la salle d'audience et se dirige vers les escaliers mais plutôt que de les descendre un à un, il saute au dessus de la rampe pour atterrir trois mètres plus bas au rez-de-chaussée où se trouve la sortie de la cour d'appel mais dès son atterrissage, il est interpellé par les policiers et les agents de la pénitentiaires présents sur les lieux. Plaqué au sol, il est aussitôt pris en charge par les secours pour vérifier qu'il ne souffre d'aucune fracture.

Le procès ne reprendra pas, il est renvoyé à une date ultérieure.

Comment expliquer ce geste ? Sans doute un acte de désespoir. L'accusé devait être jugé pour tentative d'assassinat sur l'un de ses codétenus à la prison de Nancy-Maxéville.

En état de récidive, il encourait le perpétuité.