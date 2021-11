Procès d'Éric Zemmour : le département de la Dordogne sera partie civile

Le procès d'Éric Zemmour débute ce mercredi 17 novembre pour ses propos tenus sur les mineurs isolés. Le polémiste d'extrême-droite est jugé pour "complicité de provocation à la haine raciale et d'injure raciale". Il a qualifié les mineurs isolés de "voleurs", "assassins" et "violeurs", c'était en septembre 2020 sur la chaîne CNews. Suite à cela, des associations (SOS Racisme, la Ligue des droits de l'Homme et la Maison des Potes) et 22 départements dont la Dordogne ont dénoncé ces propos. Ils ont porté plainte et se sont constitués parties civiles dans le procès. En Dordogne, 137 mineurs isolés sont pris en charge par le département depuis le 1er janvier.

Le procès devait se tenir le 8 septembre dernier mais il a été reporté à cause du nombre de parties civiles. Il se tient donc ce mercredi 17 novembre au tribunal correctionnel de Paris.

Condamné déjà à deux reprises pour provocation à la haine

Selon l'avocat d'Éric Zemmour, Olivier Pardo, le polémiste ne devrait pas assister à l'audience ce mercredi. Ce n'est pas la première fois qu'Éric Zemmour est jugé pour provocation à la haine ou contestation de crime contre l'humanité. Il y a déjà eu une quinzaine de procédures judiciaires depuis plus de dix ans. Plusieurs fois relaxé, il a été condamné à deux reprises pour provocation à la haine.

Environ 10% des mineurs isolés étrangers recensés en France ont commis des actes de délinquance selon un rapport parlementaire publié en mars dernier. Parmi les faits de délinquance, il s'agit de vols, dans les transports en commun, parfois avec violences, vols avec effraction et principalement dans les pharmacies.