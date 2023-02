Procès d'un ancien restaurateur de Fouesnant : 10 ans d'emprise et de violences

Le procès d'Eric Laz se poursuit à Quimper. L'ancien restaurateur de Beg Meil qui comparait depuis le début de la semaine devant les assises du Finistère, reconnait des violences sur son ancienne compagne, mais conteste les faits de viols et de proxénétisme. Son ex-concubine a été entendue pendant trois heures ce mardi matin. Elle raconte "10 ans de hauts et de bas, de très bas". Des insultes quasi-quotidiennes, confirmées par deux enregistrements retransmis par écrit et lus par la présidente. Les mots sont injurieux, dégradants envers elle et leur fils. "À l'entendre, je ne faisais jamais rien de bien", sanglote-t-elle.

Deux heures à mesurer ses hématomes

Les violences empirent fin 2019. Jusqu'à ce 8 mars 2020 où l'homme rentre de son restaurant dans une colère noire. "Au rythme des pas dans l'escalier, je savais que ça allait être violent", se souvient-elle, en se tordant les mains dans le dos. Selon elle, Eric Laz lui arrache son bas de pyjama, l'agresse sexuellement, lui donne des coups dans le vagin, au visage, la frappe avec une chaise. "De rage et de peur, je l'ai mordu", reconnait-elle.

Le lendemain, le médecin passera deux heures à mesurer ses hématomes. Quelques mois plus tard, l'homme s'emporte à nouveau, les jette à terre, elle et leur fils. C'est ce qui décidera la jeune femme à aller enfin porter plainte, accompagnée de l'une des bénévoles de l'association AAVIF, association d'accompagnement aux victimes de violences intra-familiales.

"Comme une petite fille face à lui"

La jeune femme, aujourd'hui âgée de 37 ans, ne lève pas les yeux vers son ancien compagnon. Elle décrit une relation toxique avec un homme envoûtant, manipulateur, un beau-parleur qui aime briller en société, "avoir de l'argent liquide dans ses poches et qui obtient tout ce qu'il veut".

C'est ainsi que sur ses conseils et formée par sa cousine, elle se lance dans des prestations sadomasochistes. Jusqu'à 10 clients par jour, 120 euros la demie-heure dans des locations à Rennes, Nantes, Caen, Le Havre... "Il ne m'a jamais forcée, mais je ne faisais pas ça pour mon plaisir", insiste-t-elle. Une emprise qui continue après l'incarcération de son ex qui parvient à la contacter par l'intermédiaire de ses codétenus ou par téléphone. Plusieurs fois, sous pression, elle est sur le point de retirer sa plainte. "Je suis comme une petite fille face à lui, je suis incapable de lui dire non", reconnait-elle. La jeune femme s'adresse alors directement à la présidente et aux jurés : "J'ai besoin d'entendre que ce n'est pas normal ce qui se passait. Et surtout, j'ai besoin de la justice pour l'éloigner, car si Eric sonne à ma porte, je ne sais pas ce que je ferai." "Qu'est-ce que vous voulez, qu'il fasse 20 ans de prison ?", lui demande l'avocat de la défense. "Je me fiche de sa peine ou de mes indemnités, tout ce que je veux, c'est qu'il ne s'approche plus jamais de moi et de notre fils".

Des outils pour gérer sa colère

Au premier jour de l'audience lundi, l'ancien propriétaire de la Cabane du virage à Fouesnant a tenté de faire amende honorable. "Je suis venu pour m'expliquer", voilà les premiers mots d'Eric Laz derrière la vitre du box des accusés. Le ton est courtois, affable, la voix posée. L'homme reconnait ses torts, présente d'emblée ses excuses à son ancienne compagne. Il s'exprime avec soin, reconnait trois faits de violences en neuf ans de relation. Le prévenu multiplie les détails, explique que la jeune femme l'a énervé, l'a poussé à bout.

"On a l'impression que c'est un peu la faute de la plaignante à vous entendre", s'étonne la présidente. Eric Laz fait son mea culpa : "C'est ma responsabilité, ça n'aurait jamais dû arriver", répète-t-il. Mais les débats viennent quelque peu saper ses efforts. L'homme est présenté comme manipulateur, c'est le mot employé par les surveillants pénitentiaires qui le côtoient depuis plus de deux ans. Il serait d'ailleurs particulièrement véhément envers les surveillantes femmes. "Vous ne supportez visiblement pas l'autorité féminine", relève la présidente. Eric Laz conteste, mais reconnait pouvoir perdre les pédales face au stress. Suivi depuis deux ans par une psychologue et une psychiatre, il assure avoir désormais des outils pour gérer sa colère. Eric Laz a déjà été condamné à huit mois de prison l'an dernier pour des tentatives d'intimidation de son ancienne compagne depuis sa cellule. Il risque cette fois 20 ans de réclusion.