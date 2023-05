Procès d'un animateur de La Roche-sur-Yon pour agressions sexuelles : les parents en colère

"Ça a été très dur et très particulier car on s'attendait vraiment à ce qu'il assume ses actes", confie Mélanie, une maman de victime, en marge de l'audience. "Six ans après, il est revenu sur toutes ses dépositions. Il a tout nié donc on repart avec toutes nos questions. On espère juste que la peine sera à la hauteur de nos attentes. C'est le seul espoir qu'on a maintenant."

C'est grâce à la fille de Mélanie, âgée de 3 ans et demi, que l'affaire a éclaté : "Je lui ai dit qu'elle avait sauvé des petites filles derrière." Inscrite l'été 2017 au centre de loisirs de Pont Boleau, à La Roche-sur-Yon, la fillette se confie à ses parents au bout de deux jours. Elles sont aujourd'hui 12 victimes dans ce procès, et il pourrait y en avoir d'autres. Certains dossiers sont encore à l'instruction.

Le prévenu dit être attiré par les collants, pas les petites filles

À l'audience, le prévenu, âgé aujourd'hui de 32 ans, est donc revenu sur certains de ses aveux en garde à vue et devant le juge d'instruction. Il a nié toutes les agressions sexuelles sur les fillettes, dont il s'occupait le mercredi et pendant les vacances scolaires. Tout le temps où il a été interrogé, l'ancien animateur est resté sur son attirance pour les collants. Il concède juste avoir caressé les jambes des petites filles, par fétichisme. "C'est beau, un collant", s'est-il exclamé lors de l'audience. Pour Mélanie, cette version ne tient pas : "Ma fille n'a jamais porté de collants et elle est allée deux jours au centre de loisirs en plein été. Donc quand je l'entends dire qu'il est fétichiste du collant, ce n'est pas crédible du tout."

L'ancien animateur nie toutes agressions sexuelles, pourtant les petites victimes ont subi de graves traumatismes rappelés par les nombreux avocats des parties civiles. Il y a cette fillette qui fait pipi la nuit, cette autre qui, à trois ans, mime un acte sexuel avec ses deux poupées. Ces petites filles sont aujourd’hui des préados. Et elles vivent plus ou moins bien avec cette "tache indélébile", comme dit une avocate. Une autre raconte que sa cliente "ne souhaite pas qu'on parle des faits mais dans son quotidien les faits reviennent à elle. Elle est agressive avec les garçons, elle ne supporte plus qu'ils l'approchent, ce qui créé un handicap social qui n'est pas facile à gérer."

Soupirs et énervements à la fin de l'audience

L’Association des maisons de quartier yonnaises, qui gérait le centre de loisirs, s'était aussi constituée partie civile lors du procès. L'animateur, loué pour son approche avec les enfants, a travaillé "masqué", selon l’avocat. Les autres animateurs n’ont rien vu et l’avocat de la défense se sert justement de cet argument, pour dire que les faits matérialisés sont peu nombreux dans ce dossier.

Il rappelle aussi que les déclarations des enfants dans la procédure sont fluctuantes et s'interroge sur la pression des enquêteurs, lorsqu'elles sont interrogées. Dans sa plaidoirie, il parle d'"un océan de contradictions". Me Carpentier veut semer le doute dans la tête des juges et tenter de sauver son client, contre qui le procureur a requis 4 ans de prison ferme et une interdiction définitive de toute activité en contact avec les enfants.

Le prévenu, qui a la parole en dernier, a dit qu'il n'avait rien à ajouter. La présidente du tribunal a annoncé le jugement en délibéré au 29 juin, provoquant soupirs et énervements sur les bancs des familles. Dans la salle des pas perdus, des mamans avaient les larmes aux yeux.

