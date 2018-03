Aix-en-Provence, France

Pour Isabelle, la maman de la victime, "ils sont inexcusables."

Le 8 mars 2016 vers 8 heures du matin, les deux hommes sont arrêtés à un stop, route des Baïsses, près de la Fare les Oliviers. Un coup d'oeil a droit, un autre à gauche, ils s'engagent, sans voir qu'un jeune de 21 ans, Benjamin, arrive au guidon de sa moto.

Les deux hommes entendent un choc, le chauffeur aperçoit dans son rétro-viseur, la moto glisser dans un nuage de poussière. L'engin et son pilote heurtent un poteau EDF, la victime décède sur le coup.

Allez vous dénoncer, vous êtes assurés

"Je suis foutu" s'exclame le chauffeur qui prend la fuite et accélère alors que des témoins tentent de rattraper le véhicule pour noter le numéro de la plaque, en vain.

Les deux hommes, qui travaillent dans le BTP, vont mettre du temps avant de s'arrêter. Ils téléphonent, l'un à sa femme, l'autre à un ami, pour demander conseil. "Allez vous dénoncer" leur répond-on à l'autre bout du fil, "vous êtes assurés".

Une heure après l'accident, alors que les gendarmes et les secours sont encore sur place, le corps de benjamin enveloppé dans un drap blanc, ils se rendent aux gendarmes.

Ils l'ont laissé comme un chien

Au cour du premier procès le chauffeur était absent, cette fois la famille de la victime espère qu'il sera présent à ce second procès.

Pour Isabelle la mère de Benjamin, et pour le collectif Justice pour les Victimes de la Route et de la Délinquance Routière, la justice doit punir plus sévèrement les chauffards. "Ils l'ont laissé dans le fossé comme un chien" en pleure Isabelle, toujours très marquée par ce drame. Pour elle le délit de fuite fait de cet accident "un acte volontaire".

Un comité de soutien devrait être présent ce mardi devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence.

Pour Me Courtois, l'avocat de la famille, spécialisé dans le droit des victimes de la route, "les délits de fuite sont de plus en plus fréquents" de la part de chauffards qui cherchent ainsi "à masquer d'autres infractions et à se soustraire aux sanctions, notamment financières".