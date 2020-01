Procès d’un féminicide par immolation au Plessis-Robinson : l’accusé condamné à 20 ans de prison

Nanterre, France

A l’issue de cinq jours d’un procès éprouvant pour tous, Christophe J., accusé d’avoir mis le feu et tué sa compagne devant leur fille de 7 ans, a été condamné à 20 ans de prison par la cour d’Assises des Hauts-de-Seine à Nanterre, ce mercredi 15 janvier. Le tribunal a également décidé de lui retirer son autorité parentale sur leur petite fille, âgée de 7 ans à l'époque et seule témoin direct de toute la scène.

En septembre 2017, Christophe avait aspergé d'essence puis mis le feu à Ghylaine B., sa compagne qui souhaitait le quitter.

"Un accident" pour la défense

L'accusé et ses avocats n'ont pourtant pas cessé de plaider l'accident dramatique. "Je voulais me suicider", a plusieurs fois répété Christophe J. depuis son box, sans pour autant expliquer comment Ghylaine s'était retrouvée couverte d'essence, rouée de coups et brûlée sur 92% de la surface de son corps. "Je ne sais pas, je ne comprends pas moi-même", s'est-il longtemps acharné à répéter, provoquant l'impatience de tous dans la salle du tribunal, y compris de ses propres avocats.

A force de questions, ils avaient fini par obtenir sa version des faits : Ghylaine voulait le quitter pour un amant et menaçait de partir avec leur enfant. "Je n'ai pas supporté qu'elle parte avec ma fille. J'ai complètement disjoncté, je n'avais pas dormi depuis 20 jours, je n'étais pas moi-même", a fini par lâcher l'accusé.

Ce mercredi, avant que les jurés ne partent délibérer, Christophe J. a parlé une dernière fois. "Je m'excuse, moi aussi j'ai de la peine. Je n'ai jamais voulu faire du mal à Ghylaine, c'est un drame indésirable."