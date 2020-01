Procès d’un féminicide par immolation au Plessis-Robinson : l’amant à la barre

C’est pour lui que la victime voulait quitter l’accusé. L’amant de Ghylaine B. a été entendu par les Assises des Hauts-de-Seine, ce vendredi, au procès de Christophe J., jugé pour avoir brûlé vive sa compagne qui voulait le quitter. Aspergée d’essence sous les yeux de sa fille, Ghylaine avait été brûlée sur 92% du corps et mourrait plus tard à l’hôpital.

Mais l’audition de l’amant, - un client de la boulangerie où elle travaille - comme toutes les autres depuis le début du procès, la veille, n’a pas permis de se faire vraiment une intime conviction dans cette affaire particulière. Il y avait pourtant beaucoup de questions à poser à ce jeune (dix ans de moins que Ghylaine) et grand garçon. Trop grand pour être bien entendu dans le micro de la cour.

"Elle cherchait un appartement pour s’installer avec sa fille"

Ghylaine voulait-elle quitter son compagnon ? "Elle m’a dit quelque fois qu’elle voulait le quitter", il se souvient d’ailleurs l’avoir accompagnée à la mairie pour retirer un dossier de logement HLM. Mais aussi que parfois "elle voulait reconstruire son couple". En tout cas, la victime et son amant étaient séparés le soir du drame.

En fait, au début, "c’était que du sexe, explique-t-il au tribunal, ensuite, on a un peu parlé d’emménager ensemble, dans l'avenir". Mais c’était avant de savoir qu’elle était en réalité en couple. A ce moment-là, il affirme ne pas être jaloux, mais se sentir "trahi", "trompé". "Je me suis dit qu’elle s’était amusé avec moi." Pourtant ils continuent de se voir les dimanches, parfois les matins de semaine.

Pourquoi allez-vous voir l’accusé devant l’école de leur fille un soir ? "Je n’étais pas bien, je voulais la quitter, ça ne pouvait plus durer. Moi, je suis quelqu’un d’honnête. On a discuté 15 minutes calmement, sans tabou. Je lui ai demandé de me laisser 5 minutes avec Ghylaine et qu’il n’entendrait plus parler de moi", se souvient encore le jeune homme. "Calmement", s’étonne l’avocat de la famille de Ghylaine. "Vous êtes l’amant de sa femme, qu’est-ce qu’il vous demande ?" "- Il m’a demandé où est-ce qu’on couchait ensemble, quelles positions ont faisait, ce genre de choses." Mais, il précise plus tard, "il n’y avait aucune tension, il était triste."

Ce soir-là, j’ai eu un pressentiment, ce n’était pas dans ses habitudes de ne pas répondre

Pourquoi venez-vous chez elle le soir du drame ? "On n’était plus ensemble mais j’ai eu une intuition, un pressentiment... Elle avait peur de la violence de son compagnon." Ghylaine avait en effet même donné le numéro de son amant à sa meilleure amie "au cas où". La jeune fille le confirme quelques minutes plus tard.

Sur cette histoire d'aventure, ou cette aventure, la cour n’en saura guère plus. "Je ne sais pas trop quoi vous dire, conclut le jeune homme en haussant les épaules. Oui, c’est très triste, ... c’est affreux même…. Enfin… je ne sais pas trop quoi vous dire d’autres."

Plusieurs autres amants auparavant ?

C’est aussi de la bouche des amies de la victime que le tribunal apprend l’existence d'autres amants, les années précédentes. Deux à la connaissance de l’une, "plusieurs" dira seulement une autre. "Quatre" en réalité précise Maître Francelle, l’avocate de la défense. "Mais cette fois c’était différent, elle était tombée amoureuse", précise une des amies. L’homme qui se tient droit, sans larmes, face aux jurés est le seul que certains proches de la victime, sa fille, une sœur, un neveu et une amie, auront rencontré.