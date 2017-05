Procès d'un SDF accusé de meurtre : le témoignage qui instille un peu plus le doute

3ème journée aux Assises de la Mayenne. La Cour a entendu un ami de la victime. Un témoignage déroutant.

Ce témoin s'appelle Stéphane, un marginal de 35 ans. La victime, Michel, un homme de 71 ans, tué à Château-Gontier il y a 3 ans : "mon meilleur copain" dit-il. La Cour écoute son récit des évènements du 18 juillet 2014, le jour des faits. Et difficile de le suivre tant ses déclarations sont contradictoires. Il ne se souvient plus d'une dispute avec Michel. Il ne souvient plus de l'avoir menacé de mort, et pourtant d'autres témoins affirment le contraire. Il ne se souvient pas non plus d'avoir eu en sa possession le téléphone de la victime. En revanche, il se souvient parfaitement de sa présence à un concert et d'être allé dormir chez l'une de ses connaissances.

Etonnant personnage, un temps soupçonné dans ce dossier, qui a pris la place de l'accusé pendant plus d'une heure ce mercredi après-midi. Son audition a davantage ressemblé à un interrogatoire.

Un répit de courte durée pour Sergio, le SDF dans le box des accusés. Car cet homme de 41 ans n'a toujours aucune explication à fournir sur les coups de fils passés avec le téléphone du septuagénaire vers le Portugal le soir du drame. Des appels à sa mère et à sa soeur. Et toujours des explications confuses ce qu'il a réellement fait dans la nuit du 18 au 19 juillet 2014. Cela dit, sa participation active à la tragédie n'a pas été formellement démontrée. L'accusation n'émet que des hypothèses souligne l'avocat de la défense.

Ce jeudi 18 mai, la matinée sera consacrée aux plaidoiries. Le jury ira ensuite délibérer. Le verdict est attendu en fin de journée. Si Sergio est reconnu coupable, il est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 30 ans.