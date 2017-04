Procès d'une bagarre mortelle à Beaune : le principal accusé est acquitté

Les jurés de la cour d'Assises de Côte-d'Or ont rendu leur verdict ce vendredi après-midi, dans le procès de deux frères jugés pour une bagarre mortelle à Beaune, en 2014. L'aîné accusé du coup mortelle est acquitté, son petit frère condamné à deux mois de prison avec sursis.

Après trois jours de procès, le verdict est tombé pour les deux frères impliqués dans une bagarre mortelle à Beaune, en septembre 2014. L'aîné accusé du coup de poing mortel a été acquitté et le plus jeune, jugé pour violences volontaires écope de deux mois de prison avec sursis. Depuis la bagarre, les deux frères expliquent qu'ils n'ont fait que se défendre. Les jurés ont cru leur version.

Le rappel des faits

À la sortie du Copacabana, la boîte de nuit, les deux derniers d'une fratrie de quatre fils de boulanger, percutent une voiture et une bagarre s'engage avec les deux occupants. Des coups sont échangés et Amin se fracture le crâne en tombant au sol. Chef cuisinier de 26 ans, il mourra quelques jours plus tard à l'hôpital.

Ce jeudi, après les plaidoiries des parties civiles, l'avocat général avait requis 7 ans de prison contre l'aîné des deux frères et deux ans d'emprisonnement contre le plus jeune.