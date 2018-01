Au troisième jour de son procès devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, Patricia Dagorn, accusée d'avoir empoisonné et administré des substances nuisibles à quatre hommes sur la Côte d'Azur, dont deux sont morts, répond avec aplomb et conteste les faits qui lui sont reprochés.

Patricia Dagorn a été invitée à s'expliquer sur les faits ce mercredi devant la cour d'assises de Nice. Accusée d'empoisonnements dont certains ont été mortels, elle est jugée depuis lundi et encourt la perpétuité. Cette femme de 57 ans, lunettes sur le nez, concentrée, a réponse à toutes les questions du Président, de l'avocate générale, ou de la partie civile, elle se justifie sur chaque point, quitte à brouiller les pistes.

L'accusée se présente comme une philanthrope et parle de "transactions sentimentales"

Patricia Dagorn apportait un peu de chaleur à ces hommes seuls, âgés, en même temps elle reconnait qu'elle avait besoin d'être entourée, d'être protégée. L'accusée s’exprime d’une voix posée, claire, avec un aplomb certain. Elle répond aux questions sur ses relations, se faisant passer pour une philanthrope, une femme altruiste. Certains hommes lui font confiance très vite, et lui offrent des cadeaux, des chèques, voire des testaments en sa faveur, qu'elle rédige parfois elle-même. Elle a côtoyé sur la Côte d'Azur des SDF qu'elle qualifie "d'ami", comme l'une des victimes présumées, Michel, un septuagénaire retrouvé mort dans un hôtel à Nice en juillet 2011. Mais elle a aussi cherché à rencontrer, via une agence matrimoniale, des hommes âgées entre 50 et 80 ans, avec un patrimoine.

"Comment avez-vous noué des relations si étroites, en seulement quelques jours", s'interroge la présidente. "Certains hommes ont été séduits par mes projets, mon envie de gérer une bijouterie", répond-elle sans ciller, elle parle de "transactions sentimentales" pour décrire ses relations, avant de se poser en victimes, plusieurs d'entre-eux l'auraient violé, auraient profité d'elle, tous étaient alcooliques ou consommaient des médicaments selon elle, et finalement personne ne l'a suivi dans ses rêves de femme d'affaire, mais "jamais" dit-elle, "elle n'a voulu attenter à leur vie."

L'avocate générale tente de pointer ses contradictions, les variations dans son récit, mais l'accusée répond toujours, digresse parfois : non elle n'a "pas manipulé ces hommes esseulés, voire alcoolique, pour certains accros aux médicaments, elle voulait les aider, leur tenir compagnie, et eux ont profité d'elle, lui ont fait croire à leur protection, et parfois même l'ont violé, se sont montrés agressifs".

La partie civile pointe une personnalité perverse narcissique dans sa plaidoirie

Maître Stéphanie Braganti est l'avocate de trois victimes, partie civile au procès. Deux octogénaires qui ont eu une relation avec l'accusée fin 2011 et courant 2012, et un troisième homme, habitant de Mouans-Sartoux qui est décédé alors qu'il côtoyait Patricia Dagorn, retrouvé mort dans sa baignoire. L'avocate de ces parties civiles a plaidé mercredi et pointé la "personnalité perverse narcissique" de l'accusée.

L'avocat de Patricia Dagorn, maître Georges Rimondi, craint que sa cliente ne soit jugée simplement sur sa personnalité, la nature des relations qu'elle entretenait avec ces hommes, et non sur des faits, qui sont d'ailleurs contestables, selon lui. Sa cliente continue de nier toute infraction.

