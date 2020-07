Procès dans le monde du Champagne : l'un des employeurs vu comme "une esclavagiste des temps modernes"

Des vendangeurs en Champagne traités comme des esclaves modernes, c'est ce qui ressort du premier jour de procès de trois entreprises et 6 personnes, jugées à Reimspour avoir fait travaillé des saisonniers étrangers sans contrats et avec des conditions d'hébergement indignes lors des vendanges 2018. Parmi les trois sociétés mises en cause par la justice : deux prestataires champenois qui travaillent pour de grandes maisons de Champagne et un sous-traitant chargé de fournir de la main d'oeuvre à bas coûts. Lors de la première journée d'audience ce mercredi, c'est la gérante du sous-traitant Rajviti qui a été longuement interrogée.

C'est une esclavagiste des temps modernes -- Maître Chauveaux

D'origine sri-lankaise, elle a crée avec son compagnon la société basée à Montbré dans la Marne, en 2016. Et si elle a réponse à toutes les questions du président du tribunal ce mercredi, elle ne se dit responsable de rien ou presque. Et ce malgré les nombreux témoignages accablants de la part de travailleurs afghans, soudanais ou encore maliens, recrutés pour certains devant des centres d'accueil et d'orientation (CAO) pour migrants. Tous racontent la même chose : l'absence de contrat de travail, le manque de nourriture et d'eau, et puis des journées harassantes puisque certains racontent avoir coupé du raisin au delà de 20 heures.

Un préjudice estimé de 40.000 euros pour les victimes et 95.000 euros pour la MSA

Au total, en août 2018, les enquêteurs découvrent quatre lieux d'hébergement insalubres différents qui sont "tenus" par le sous-traitant Rajviti, dont un à Oiry dans la Marne. Le 28 août, le contrôle dans l'ancien hôtel de la gare -pour lequel il n'y a aucune autorisation d'hébergement collectif- doit être interrompu car"l'odeur est pestilencielle", rapporte le président du tribunal. Là, les enquêteurs trouvent 77 vendangeurs, entassés, qui dorment sur des matelas à même le sol et qui n'ont pas d'eau chaude. La gérante du sous-traitant se défend : "Il fallait allumer la chaudière". Et elle rejette la faute sur des "chefs d'équipes" dont on ne connait parfois pas le nom. Pas d'explication non plus sur la viande avariée découverte à Oiry, dans un camion frigorifique pourtant loué par ses soins.

Les passeurs s'occupaient mieux de moi que Chandrika -- témoigne un travailleur afghan

"C'est une esclavagiste des temps modernes, et on l'a entendu il n'y a que le travail qui compte peu importe le fait qu'ils n'aient pas à manger, qu'ils n'aient pas de quoi se laver dignement, ce qui compte c'est cueillir du raisin", affirme Maître Benjamin Chauveaux qui défend plusieurs travailleurs soudanais ou afghans et l'Association pour l'accueil des travailleurs et des migrants. La gérante de Rajiviti affirme que les afghans découverts dans un pressoir à Dolancourt dans l'Aube n'étaient pas censés être logés par ses soins mais repartir chez eux le soir. Alors même que ces travailleurs sont dans une situation de grande précarité. Certains réclament leur contrat de travail au bout de 3 jours de vendanges... en vain.

Que savaient les autres prestataires et ont-ils fermé les yeux ?

La société Rajviti travaillait pour deux autres prestataires, eux aussi poursuivis par la justice : la SARL Viti-Chenille et la SARL Serviti, basées à Reims et qui ont des maisons de champagne comme clients. Dont la maison Veuve Clicquot plusieurs fois citées durant l'audience, et dont le responsable du service prestation fait partie des six prévenus jugés dans ce procès. Le tribunal doit justement se pencher ce jeudi 2 juillet sur les responsabilités des "donneurs d’ordres". Le procès se termine vendredi.