Procès Daval : après cinq jours de procès, Jonathann Daval reste un mystère

L’avant-dernière journée d’audience du procès de Jonathann Daval devant les assises de la Haute-Saône n’aura pas permis de rompre la carapace de l’accusé. Sa mère en a dressé un portrait conforme à celui fait par ses proches. celui d'un jeune homme effacé et serviable. Malgré un face à face intense avec la mère d’Alexia, Jonathann est resté dans un contrôle permanent. S’exprimant par petites phrases, il n’en a pas dit beaucoup plus sur les raisons qui l’ont poussé à tuer son épouse, puis à brûler son corps en octobre 2017 à Gray.

C'est mon fils, je serai toujours là pour lui - la maman de Jonathann

La mère de Jonathann, en fauteuil roulant s’approche de la barre. Elle raconte que son fils venait très souvent chez elle, parfois plusieurs fois par jour. Elle ne se souvient pas qu’il ait parlé de crises d’Alexia. Entre Martine Henry et Alexia, l’épouse de son fils les relations étaient loin d’être cordiales. Elle explique qu’Alexia ne les appréciait pas. Jonathann venait les voir en cachette.

Jamais son fils ne lui a parlé des crises violentes d’Alexia ou des coups qu’il aurait reçu. Elle n’était d’ailleurs pas au courant pour la fausse couche.

Elle n’a jamais eu de doutes sur son fils avant ce procès Aujourd’hui seulement, elle réalise "Vu ce qu’il a dit. J’ai du mal à l’admettre, mais il faut bien l’admettre »

Elle ajoute en conclusion : "C’est horrible ce qu’il a fait. C’est un drame pour tout le monde. Mais que voulez-vous, je suis sa mère. C’est mon fils. Je serai toujours là pour lui."

Un contrôle permanent

On l’a vu quasiment muet au premier jour de son procès, hésitant puis chancelant jeudi au point de faire un malaise. Ce vendredi 20 novembre, avant-dernier jour de son procès, Jonathann Daval est impassible. Il ne dit rien, ne lâche rien, ne fait que de courtes phrases ponctuées de silences. Ce moment est pourtant important. On est censé examiner sa personnalité.

Il raconte son enfance, l’opération, les corsets, le regard des autres, ses tocs apparus après le décès de son père alors qu’il avait 8 ans. Puis il en vient à sa relation avec Alexia rencontré lors d’une sortie au ski avec des copains et le mariage 10 ans plus tard. Et les relations de couple qui se dégradent en 2016.

Randall Schwerdorffer son avocat, l'interroge sur le désir d'enfant : "Le bébé, c’est le désir de qui ? …. Le désir d’Alexia qui devient une obsession ? "

" Oui" répond dans un souffle l’accusé.

Quant au divorce, ils n’en ont jamais parlé. L’avocat lui fait dire aussi la difficulté de s’imposer dans son couple. Il n’avait voix au chapitre sur rien. Ni les repas, ni la déco de la maison, … Il fait lire des SMS que s’échangeaient le couple, des messages où l’on ne ressent que le conflit. L’avocate de la partie civile Caty Richard renchérit et lit d’autres messages. Dans ceux-là, Alexia parait attentionnée.

Une peine qu’il attend

Le président essaye de le bousculer, de le faire réagir . Quand il évoque la peine à venir, Jonathan timidement dit qu’il comprend "Peu importe la durée de la peine. Je dois payer pour mes actes, … donc voilà".

L'avocat général Dupic tente à son tour : "Vous sortirez un jour de prison monsieur Daval. Comment voyez-vous la suite ?"

"Je m’en fiche" répond celui ci ajoutant que sa vie est finie.

