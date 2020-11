Procès Daval : la famille d'Alexia attend des "révélations", la défense de Jonathann veut "la vérité"

Tout le monde veut la vérité, mais laquelle ? Jonathann Daval comparaît depuis ce lundi devant la cour d'assises de Vesoul pour le meurtre de sa femme, Alexia, en octobre 2017. L'informaticien de 36 ans a reconnu le crime, mais les circonstances ne sont pas entièrement éclaircies et c'est dans cette brèche que les parties civiles se sont engouffrées dès le premier matin des débats.

Passes d'armes à la barre, déclarations sur les marches du palais de justice : les stratégies des deux camps se sont déployées, tandis que Jonathann Daval est resté calme, presque prostré, tout au long de la journée. L'accusé a parfois essuyé des larmes, comme à l'évocation de la mort d'Alexia, frappée, étranglée et dont il a reconnu avoir partiellement brûlé le corps. Seule prise de parole : quand le président de la cour lui a demandé s'il reconnaissait toujours être "le seul impliqué dans la mort de son épouse", il a répondu : "Oui".

On est là pour mettre en exergue toutes les horreurs qu'a subies Alexia - Isabelle Fouillot

Dès avant le début du procès, la famille d'Alexia s'est affichée "combative". Dans une interview livrée à quelques foulées du palais de justice, la mère de la victime, et son avocat, Me Gilles-Jean Portejoie, ont expliqué qu'ils attendaient "de nouvelles révélations". "On est là pour mettre en exergue toutes les horreurs qu'a subies Alexia" ajoutait Isabelle Fouillot, "on ne fait pas ça à un animal, c'est l'horreur totale".

Premier jour du procès Daval : Isabelle Fouillot, la mère de la victime, avec son avocat, face aux journalistes. © Radio France - Rachel Saadoddine

L'un des angles d'attaque choisi ce lundi matin, lors de l'audition du directeur d'enquête, c'est un extrait du rapport d'autopsie. Il y est mentionné des traces du sperme de Jonathann Daval dans le vagin, la culotte et le short de la victime. Pour Me Portejoie, c'est peut-être le signe d'une "relation sexuelle après la mort d'Alexia". "Ça mérite des explications" soutient l'avocat.

Le défenseur de Jonathann Daval balaie l'argument en rappelant qu'en trois ans d'instruction, cette hypothèse n'a jamais été soulevée. "Aucune investigation supplémentaire sur un viol ante ou post mortem" n'a été demandée par la partie civile durant l'instruction, réplique Me Randall Schwerdorffer. Sur ce sujet, le président de la cour a renvoyé aux auditions d'experts qui viendront plus tard dans la semaine.

Jonathann, il était "plus aux petits soins"?

Pour la défense de Jonathann Daval, il s'agit de trouver des circonstances atténuantes, en s'appuyant sur les relations au sein du couple qui semblaient s'être dégradées. A cet effet, Me Spatafora, cite des SMS envoyés par Alexia où elle évoque leur difficulté à avoir un enfant et interroge le directeur d'enquête, l'adjudant-chef Franck Paredes. Jonathann y apparait "plus aux petits soins" qu'une Alexia plus "directe", lui reprochant ses "problèmes d'érection" et l'impossibilité d'avoir des "relations abouties".

Me Schwerdorffer évoque, lui, l'interrogatoire du 28 octobre 2017 au soir, alors que le corps de la victime n'a pas encore été retrouvé. Jonathann Daval affirme que sa femme était violente avec lui, le "tapait", lui "donnait des claques". C'est à ce moment là qu'il montre des traces de griffure et de morsure sur ses bras. Des photos des lésions ont été montrées à l'audience.

"C'est le procès de Jonathann, je ne veux pas que ce soit le procès d'Alexia", a pourtant prévenu Isabelle Fouillot au début de la journée.

Devant la cour, les lésions sur les bras de Jonathann Daval relevées le 28 octobre 2017. © Radio France - Maxime Péroz

L'autre axe de défense pour Jonathann Daval, c'est de nier toute préméditation du crime. De fait, le jeune homme a été renvoyé devant la cour d'assises, non pas pour assassinat, mais pour meurtre sur conjoint. Une qualification qui peut lui valoir, de toute façon, la réclusion criminelle à perpétuité.

Jonathann Daval "doit faire face, sans mentir" a déclaré en fin de journée son défenseur, Me Schwerdorffer, "il est dans cet état d'esprit". "Même si on a tout lu sur l'affaire Alexia Daval, ce procès d'assises n'est pas figé", indiquait l'avocat ce matin sur France Bleu Besançon.

Procès de Jonathann Daval : premier jour. A la mi-journée, sortie de l'avocat de l'accusé, Me Schwerdorffer. © Radio France - Rachel Saadoddine

En début d'après-midi, la mère de l'accusé s'est brièvement exprimée, depuis sa chaise roulante. "C'est une affaire bien triste", a déclaré Martine Henry, "Jonathann était un enfant toujours calme" qui "vivait dans sa bulle". "Je ne suis pas là pour l'influencer", a ajouté Mme Henry, appelant son fils à "dire la vérité". Elle sera entendue plus longuement jeudi.

